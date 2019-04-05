Apple выпустит самый маленький iPhone

Новинка будет называться iPhone SE 2 и получит тонкий OLED-дисплей

Новинка будет называться iPhone SE 2 Фото: Phone Arena

Apple планирует выпустить сразу три новых iPhone с OLED-экранами в 2020 году, сообщает ресурс Digitimes. Новинки будут обладать диагоналями экранов 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов. Две последние наверняка будут называться iPhone 11 и iPhone 11 Max (iPhone XI, iPhone XI Max), а вот первый аппарат будет улучшенным вариантом успешной модели iPhone SE, которая нравилась покупателям за компактные и крохотные размеры.

Новинка будет называться iPhone SE 2 и получит вместо Retina 5,42-дюймовый экран OLED Retina. Экраны вероятно будут оснащены технологиями Samsung Display Y-Octa или LG Display TOE – как уверяют источники, компания все еще в раздумьях, какую из них применить, чтобы удешевить производство мобильных устройств.

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Y-Octa — это усовершенствованная технология гибкого дисплея AMOLED, которая избавляет подложку экрана от воздушной прослойки, делая его тоньше. Судя по технологическим возможностям, Samsung Display, вероятно, останется основным поставщиком OLED-панелей Apple в 2020 году – в это время ожидается появление в продаже нового iPhone SE 2.

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