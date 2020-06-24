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Apple возвращается "в каменный век" вместе с watchOS 7

Сегодня, 16:14

Компания официально не озвучила причины таких радикальных изменений в Apple Watch

Apple отказывается от инновационной функции Force Touch в Apple Watch. Начиная с watchOS 7 разработчикам, использующим эту функциональность, предлагается найти другой способ. Удаление также намекает на то, что в следующей версии будут удалены аппаратные средства, которые позволяют ее использовать. Вероятно, это связано с уменьшением размера смарт-часов, установкой более емкой батареи или просто снижением стоимости.

На WWDC 2020 Apple рассказала о возможностях, которые появятся в watchOS 7. Следующая версия операционной системы носимого устройства получает новые функции с широко настраиваемыми опциями, приложение для сна, улучшенную опцию для фитнеса и многое другое. Однако в обновлении к руководству по интерфейсам обнаружено, что watchOS 7 больше не будет поддерживать Force Touch.

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MacRumors отмечает, что несколько встроенных приложений уже изменили свою функциональность в бета-версии watchOS 7 без использования Force Touch. Экран макета приложения, параметры "Календарь" и "Активность" перенесены в приложение "Настройки". Доступ к меню настроек теперь осуществляется просто долгим нажатием.

Удаление технологии Force Touch, вероятно, поможет снизить цену
Удаление технологии Force Touch, вероятно, поможет снизить цену
Фото: Unsplash

Отказ от емкостного Force Touch следует за его удалением из iOS с выпуском iPhone XR. Вместо этого Apple переключилась на систему Haptic Touch, которая активируется путем длительного нажатия, а не при нажатии на экран.

Apple официально не озвучила причины такого изменения. Но пользователям придется свыкнутся с отсутствием Force Touch в будущем. Предположительно, удаление емкостного слоя под экраном приведет к снижению производственных затрат или предоставит больше места для других функций, таких как емкая батарея или сканер отпечатков пальцев под экраном.

Напомним, что ранее Apple увеличила память iMac до невероятного объема. Также в 2019 году Apple выпустила новые модели MacBook, у которых отсутствуют любые проблемы.

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Источник: Macrumors
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