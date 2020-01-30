Apple закрывает магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

В китайском районе Ухань Apple приняла меры предосторожности и закрыла пару магазинов

Закрыты фирменные магазины Apple Фото: Unsplash

Даже Apple не застрахована от быстро распространяющегося коронавируса, охватившего земной шар. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания принимает дополнительные меры предосторожности для своих сотрудников и клиентов в китайском регионе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку смертельной болезни. Чтобы обезопасить свой персонал в Китае от опасного вируса, были закрыты два фирменных магазина, а в других просто сократили рабочие часы.

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По словам Кука, неизвестно также, как коронавирус повлияет на поставщиков запчастей для iPhone в других частях страны. Как утверждает генеральный директор, правительство Китая продлило новогодние каникулы с конца января до 10 февраля, что приведет к задержке запуска заводов поставщиков Apple. Тим Кук уверяет, что компания "работает над планами по смягчению последствий, чтобы компенсировать любые ожидаемые производственные потери".

Apple уже учла возможное влияние болезни на поставщиков электронных частей и розничных продаж в своем прогнозе доходов за первый квартал 2020 года, который даже с учетом коронавируса может составить ожидаемые 63-67 миллиардов долларов.

Напомним, что коронавирус может помешать презентации смартфонов Xiaomi. А недавно произошел казус, как таксист выгнал пассажира из-за коронавируса.

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