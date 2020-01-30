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Apple закрывает магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

В китайском районе Ухань Apple приняла меры предосторожности и закрыла пару магазинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Закрыты фирменные магазины Apple
Закрыты фирменные магазины Apple
Фото: Unsplash

Даже Apple не застрахована от быстро распространяющегося коронавируса, охватившего земной шар. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания принимает дополнительные меры предосторожности для своих сотрудников и клиентов в китайском регионе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку смертельной болезни. Чтобы обезопасить свой персонал в Китае от опасного вируса, были закрыты два фирменных магазина, а в других просто сократили рабочие часы.

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Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

По словам Кука, неизвестно также, как коронавирус повлияет на поставщиков запчастей для iPhone в других частях страны. Как утверждает генеральный директор, правительство Китая продлило новогодние каникулы с конца января до 10 февраля, что приведет к задержке запуска заводов поставщиков Apple. Тим Кук уверяет, что компания "работает над планами по смягчению последствий, чтобы компенсировать любые ожидаемые производственные потери".

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Apple уже учла возможное влияние болезни на поставщиков электронных частей и розничных продаж в своем прогнозе доходов за первый квартал 2020 года, который даже с учетом коронавируса может составить ожидаемые 63-67 миллиардов долларов.

Напомним, что коронавирус может помешать презентации смартфонов Xiaomi. А недавно произошел казус, как таксист выгнал пассажира из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: CNET
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