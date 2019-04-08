Apple заподозрили в обмане с фотокамерами iPhone

Эксперты подсчитали стоимость фотомодулей у топовых флагманов и были удивлены

Apple закупает камеры iPhone XS и XS Max дешевле, чем Samsung и Huawei Фото: Pixabay

Смартфоны iPhone XS и XS Max с момента выхода в продажу занимают лидирующие позиции в рейтингах лучших смартфонов не только по скорости, но и по качеству фотокамер. Но эксперты усомнились в ценности фотокамер этих мобильных аппаратов. Исследовательская компания разобралась в том, сколько стоят камеры у лидирующих флагманов.

Согласно данным PhoneArena, Apple закупает камеры iPhone XS и XS Max по 34,50 доллара за единицу, в то время как система камер линейки Samsung Galaxy S10 стоит 44 доллара за единицу, а последняя модель P30 Pro от Huawei получила самый совершенный фотомодуль по цене 56 долларов за комплект из четырех задних камер. Выходит, что Samsung и Huawei переплачивают, в отличие от Apple, в 1,4 и 1,9 раза соответственно.

Следует сказать, что качество фото, хоть и зависит от оборудования, также во многом связано с программным обеспечением и алгоритмами обработки изображения (Pixel 3 — тому пример). Однако, затраты на ПО не учтены в приведенных выше цифрах.

Также исследователи установили, что дисплей Huawei P30 Pro стоит около 110 долларов, а последнего iPhone XS Max — около 120 долларов. При этом Super AMOLED дисплей Galaxy S10+ является самым дорогим из всех современных смартфонов с оценочной стоимостью в 125 долларов.

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При этом по наценке на конкретное устройство три топовых производителя фактически сравнялись: для iPhone она примерно равна 60%, для Galaxy S10+ — 57%, а Huawei P30 Pro — 65%. Также в отчете сообщается, что Apple не планирует выпускать iPhone с поддержкой 5G в 2019 году, в то время как Samsung уже выпустила, а Huawei планирует продавать свое мобильное устройство с поддержкой новой мобильной связи в ближайшее время.

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