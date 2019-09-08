Apple запретила Siri говорить о феминизме

Apple отказывается отвечать на деликатные темы, чтобы защитить себя

Apple Siri отказывается говорить на деликатные темы Фото: Pexels

Голосовой помощник Siri от Apple получил обновление, которое сделало его более толерантным по отношению к различным идеологиям и социальным движениям. Apple заставила Siri вежливого отклонять общения на деликатные темы вроде феминизма, сексуального насилия и домогательствах, сообщает The Guardian.

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Согласно рекомендациям движения #MeToo Siri предложили реагировать одним из трех способов: "не участвовать", "отклонять" и, наконец, "информировать". Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, Apple решила соблюдать нейтралитет. В Apple, конечно, выступают за "равенство", но их голосовой помощник никогда не произнесет слово "феминизм", даже когда ему зададут прямые вопросы по теме. Например, если спросить Siri, феминистка ли она, помощник ответит: "Я считаю, что все люди должны быть равны".

Apple считает, что таким образом компания защищает себя при работе с потенциально противоречивым контентом. "Искусственному интеллекту нужно быть крайне осторожным в подборе правильных слов, а проще всего – быть нейтральным", – объясняют в компании.

Голосовые помощники от других IT-гигантов менее нейтральны. Google Assistant на такой же вопрос ответит: "Я искренне верю в равенство, поэтому определенно выступаю за феминизм", а виртуальный ассистент Amazon скажет: "Да, я феминистка".

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Ранее ответы Siri включали в себя откровенно пренебрежительные речи: "Я просто не понимаю все эти гендерные вещи" или "Меня зовут Siri, и я был разработан Apple в Калифорнии. Это все, что я готов сообщить".

В заявлении Apple говорится: "Siri — это цифровой помощник, предназначенный для того, чтобы помочь пользователям добиться своих целей. Команда работает над тем, чтобы ответы Siri были актуальны для всех клиентов. Наш подход должен основываться на фактических данных, а не давать советы или предлагать мнения".

Напомним, что ранее Apple обвинила Google в разжигании паники и страха. А недавно основатель Apple предрекал распад компании.

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