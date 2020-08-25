Apple запускает первый в мире плавучий магазин в виде гигантского шара

Apple Store появился в Сингапуре в бухте Marina Bay и ночью освещается, как гигантский фонарик

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, Apple зарабатывает деньги, активно продавая iPhone, и бьет рекорды стоимости своей компании. Корпорация не останавливается на достигнутом и открывает новый магазин, который сможет претендовать на первое место в мире — это единственный Apple Store на планете, который плавает на воде. Он расположен в бухте Marina Bay Сингапура, сообщает The Verge.

Это место, являющееся частью одноименного роскошного отеля и курорта, – это третий в Сингапуре магазин Apple Store после Orchard Road, который открылся первым в Сингапуре в 2017 году, и Apple Jewel Changi, расположенный во всемирно известном секторе розничной торговли транспортного узла Сингапура.

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Днем новый магазин Marina Bay Sands выглядит как странный космический корабль или, возможно, какой-то футуристический театр. Однако в ночное время, когда знаменитый горизонт Сингапура освещается во всей красе на заднем плане, магазин "оживает", и становится похожим на гигантский фонарик.

Apple Store Marina Bay Sands Фото: The Verge

MacRumors заполучила небольшой тизер, который Apple сделала открытия магазина. В нем демонстрируется специальная графика, имитирующая вид тонких световых линий, распространяющихся ночью по всему шарообразному фасаду.

Apple Store Marina Bay Sands Фото: The Verge

Магазин будет также включать в себя те же меры по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, что и в других магазинах Apple в Сингапуре. Они включают ограниченную посещаемость, ношение масок и прочие требования к санитарной обработке.

Напомним, что ранее инсайдеры озвучили цены на Apple iPhone 12. В то же время стоимость iPhone взлетела в 10 раз из-за спекулянтов.

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