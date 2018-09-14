Археологи обнаружили древнейший рисунок в человеческой истории (фото)

Рисунок был сделан 73 тысячи лет назад, что является рекордом для археологии

Рисунок является настоящей сенсацией для археологии. Фото: Magnus Haaland

В пещерах Южно-Африканской Республики археологи натолкнулись на кусок камня с вытесанным на нем рисунке, сделанный человеком. Но исследователей шокировал возраст находки – 73 тысячи лет, что на 30 тысяч лет старше предыдущего рекордсмена – наскальных рисунков в Индонезии.

Линии нанесены кусочком охры шириной около 1,3−3,3 мм Фото: Craig Foster

Рисунок представляет собой шесть параллельных вертикальных линий, пересеченных тремя горизонтальными кривыми. Эти линии были нанесены первобытными людьми на небольшом фрагменте силкрита, составляющем 38,6 миллиметра в длину, 12,8 мм в ширину и 15,4 мм в высоту.

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Культурное произведение древних людей было нарисовано кусочком охры шириной около 1,3−3,3 мм. Фрагмент силкрита с древним рисунком был обнаружен в пещере Бломбос, в которой были найдены уже десятки артефактов с начала раскопок, стартовавших в 1991 году.

Напомним, что ранее международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды, нашлась неожиданная находка. А 3000-летняя скульптура оказалась загадкой для исследователей, которые понятия не имеют, чье лицо она изображает.