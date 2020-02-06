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Арктика угрожает человечеству испарением древних газов

Вечная мерзлота Арктики тает, что ускоряет процесс глобального потепления из-за высвободившегося углекислого газа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Изменения в Арктике отразятся на всей планете
Изменения в Арктике отразятся на всей планете
Фото: Pexels

Ученые бьют тревогу – за полярным кругом на Аляске стремительно тает вечная мерзлота. Исследователи Мириам Джонс и Мерритт Турецкий годами наблюдают за необратимым процессом нагрева почвы из-за сильнейшего повышения температуры в северных широтах. Этот процесс высвобождает из вечной мерзлоты древние замерзшие парниковые газы, что, в свою очередь, ускорит глобальное изменение климата.

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Этот процесс, называемый "внезапной оттепелью" затронет всего 5% вечной мерзлоты Арктики. Но этого будет достаточно чтобы удвоить скорость глобального потепления планеты. Об этом заявила группа исследователей в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

"Это вроде бы небольшое изменение, но оно может совершить глобальный удар по всей планете", – уверяет Мерритт Турецкий, директор Института арктических и альпийских исследований Университета Колорадо.

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Вечная мерзлота на данном этапе все же будет производить меньше выбросов, чем наше собственное сжигание угля, нефти и природного газа вместе взятые. Дэвид Лоуренс, старший научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, высказал предположение, что оттаивание вечной мерзлоты усилит антропогенное изменение климата примерно на 10%. Но удвоение этой цифры будет иметь значительные последствия для климата.

Кратер Батагайка в Восточной Сибири, вызванный оттаиванием вечной мерзлоты, содержит органические остатки листьев, трав и животных, которые умерли тысячи лет назад
Кратер Батагайка в Восточной Сибири, вызванный оттаиванием вечной мерзлоты, содержит органические остатки листьев, трав и животных, которые умерли тысячи лет назад
Фото: National Geographic

Вечная мерзлота содержит в 2 раза больше углерода, чем атмосфера – в ней содержится частично разложившиеся останки древних растений и животных. Никто не ожидает оттаивания всего или даже большей части этой почвы в ближайшие десятилетия. Некоторая часть этого CO2 будет также поглощаться растениями, так как потепление вызовет озеленение арктической растительности.

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Межправительственная группа экспертов по изучению изменению климата сделала повторные расчеты и показала, что если человечество не удержит потепление до 1,5-2 градуса по Цельсию, то нам придется перейти на возобновляемую энергию быстрее, чем мы думали раньше. Также придется снизить выбросы ископаемого топлива на 45% к 2030 году и полностью к 2050 году.

"Изменения в Арктике звучат жутко. Однако Арктика показывает нам, что на текущий момент мы все еще можем контролировать наше будущее в ближайшие десятилетия", – комментирует Мириам Джонс.

Напомним, что ранее в 2019 год был побит исторический рекорд жары. В то же время находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания.

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Источник: National Geographic
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