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Арнольд Шварценеггер показал жестокие приемы запрещенной игре в Украине

Новый персонаж представлен в роли терминатора модели Т-800 с уникальными и жестокими способностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25

В недавно вышедшей игре Mortal Kombat 11, которая была запрещена в Украине, появился новый супергерой – престарелый Арнольд Шварценеггер в роли терминатора модели Т-800. Новый персонаж обладает уникальными и жестокими способностями, которые помогают ему расправляться с врагами особо брутальными методами. Не удивительно, серия файтингов Mortal Kombat всегда отличалась своей кровавостью, чем привлекала миллионов игроков.

Смотрите также в сюжете о том, как Арнольд Шварценеггер показал нож с автографом Сталлоне:

В новом трейлере, который создан для демонстрации нового бойца, показываются умения и способности терминатора Т-800. Движения T-800 выглядят довольно скованными, как и положено терминатору старой модели. Неторопливая боевая машина для истребления человечества использует мощный дробовик и автоматическую винтовку против своих врагов. Также у Т-800 очень мощные удары ногами, разбивающие внутренние органы – это демонстрируется во всех подробностях так, что даже бы хирург позавидовал.

Terminator T-800 Mortal Kombat 11

Кстати, во время нанесения киборгу критических ударов игра показывает его металлический скелет. А Скорпион и вовсе способен огненной атакой сжечь кожаный покров робота из будущего. Особым умением терминатора является телепортация, позволяющая быстро появиться за спиной у врага. А завершает весь "праздник жестокости" фаталити Т-800, во время которого боец не только применяет свой классический дробовик, но также отправляет поверженного соперника в мрачное будущее, прямо на поле боя к другим терминаторам.

Все герои из DLC Kombat Pack
Все герои из DLC Kombat Pack
Фото: Канобу

Терминатор Т-800 является частью пакета Kombat Pack, который также включает уже вышедших Шан Цзуна и Ночного волка, запланированных Синдел из серии Mortal Kombat, Джокера из вселенной комиксов DC и супергероя Спауна. Опробовать культовую машину убийства можно будет начиная с 8 октября на игровых приставках Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, а также на компьютерах.

Напомним, что ранее Acttivision выпустила Call of Duty Mobile для смартфонов. Также недавно была названа самая популярная игра на Android.

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Источник: 3dnews
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