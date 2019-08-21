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Артефакт истории: самая старая веб-камера в мире уходит "на пенсию"

Камера непрерывно передавала вид на мост Золотые ворота на протяжении 25 лет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Веб-камера FogCam передавала изображение моста Золотые Ворота и туман залива Сан-Франциско на протяжении 25 лет
Веб-камера FogCam передавала изображение моста Золотые Ворота и туман залива Сан-Франциско на протяжении 25 лет
Фото: TechSpot

Старейшая в мире постоянно действующая веб-камера будет отключена в 30 августа спустя 25 лет непрерывной работы. Таким образом в конце лета 2019 года гаджет станет кусочком истории – веб-камера была установлена на заре развития Интернета, а уходит "на пенсию" во время его расцвета.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в начале 90-х:

То, что началось как студенческий проект в государственном университете Сан-Франциско в 1994 году, стало частью Интернета: любой, у кого есть подключение к Всемирной паутине, мог следить на сайте FogCam за знаменитым туманом в заливе Сан-Франциско, известный местным жителям как Карл. Правда изображение передавалось не в реальном времени, а со скоростью 1 кадр в 20 секунд.

"Интернет сильно изменился с 1994 года, но FogCam всегда будет занимать особое место в своей истории", – прокомментировали в Twitter создатели проекта Джефф Шварц и Дэн Вонг.

В интервью газете San Francisco Chronicle Шварц объяснил решение об отключении веб-камеры, отметив, что в последние годы поддержка FogCam становилась все более сложной.

FogCam перед "смертью" передает изображение двора Государственного университета Сан-Франциско вместо моста Золотые ворота
FogCam перед "смертью" передает изображение двора Государственного университета Сан-Франциско вместо моста Золотые ворота
Фото: TechSpot

"Пришло время закрыть проект. У нас больше нет хорошего обзора или места для установки камеры, поэтому последнее время FogCam передает изображение двора Государственного университета Сан-Франциско вместо моста Золотые ворота. Правда, университет не одобряет наш проект, и мы вынуждены отправить веб-камеру на пенсию", – объяснил причину отключения старейшей веб-камеры Джефф Шварц.

Несмотря на то, что FogCam является старейшей действующей веб-камерой в мире, она не является первой. В 1991 году в Университете Кембриджа начала свою работу камера Trojan Room. Студенты установили ее для наблюдения за наличием кофе в чайнике, чтобы не ходить на кухню лишний раз. Проект получил международную известность, но в 2001 году был закрыт, став одним из исторических артефактов ранней эпохи Интернета.

Снимки с самой старой веб-камеры Trojan Room 1991 года
Снимки с самой старой веб-камеры Trojan Room 1991 года
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее старейшей популярной игре Тетрис исполнилось 35 лет. А недавно старую видеоигру Diablo возродили для запуска в браузере и бесплатно.

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Источник: Geek.com
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