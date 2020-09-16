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Aston Martin выпустил гоночный симулятор по цене спорткара: фото

Сегодня, 13:50

Новый гоночный симулятор Aston Martin Curv Racing стоимостью 74 тысячи долларов позволит покорять трассы, не выходя из дома

Отныне каждый, обладающий лишними 74 тысячами долларов, сможет прокатиться на любимой марке Джеймса Бонда, не выходя из дома. Новейший элитный продукт Aston Martin оказался вовсе не автомобилем, а высокотехнологичным гоночным симулятором – настоящая игрушка, для взрослых и состоятельных мальчиков, сообщает CNET.

Как и DBS Superleggera или Vantage, игровая установка Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01) сочетает в себе элитную производительность, удобство и роскошь, чтобы предоставить пользователю незабываемый и захватывающий опыт, которого мир киберспорта никогда не видел ранее.

Симулятор AMR-C01 — это первый этап нового партнерства между британским автопроизводителем и Curv Racing Simulators. И для своего первого сотрудничества обе стороны придерживались того, что они знают лучше всего: Aston Martin занимался дизайном, а Curv – проектированием.

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В результате получилось игровое место в монококе из углеродного волокна, которое выглядит намного более стильно, чем другие подобные установки. Игровая установка отличается плавными линиями, акулоподобными передними и боковыми плавниками, которые делают его похожим на амфибию. Она будет отлично смотреться в самой роскошной игровой комнате. Более того, производитель использует сиденье от суперкара Aston Martin Valkyrie.

Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01)
Фото: Aston Martin
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Сборку симулятора консультировал заводской пилот Aston Martin Даррен Тернер, который работает на Формуле-1 уже 20 лет. Установка оснащена компонентами высочайшего качества и игрой Assetto Corsa, что дает пользователям доступ к широкому спектру моделей автомобилей и трасс, а также обеспечивает совместимость с другим гоночным программным обеспечением для компьютера, вроде серии Project Cars, Dirt Rally, Forza Motorsport и прочих.

Как и один из наиболее эксклюзивных автомобилей Aston Martin, AMR-C01 будет доступен ограниченным тиражом всего в 150 экземпляров. Поставки на сумму 74 тысяч долларов должны начаться в конце этого года.

Напомним, что ранее Microsoft представила самую дешевую игровую приставку Xbox Series S. В то же время Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021.

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Источник: CNET
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