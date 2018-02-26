Астронавт заявил, что на Марсе мы окажемся гораздо раньше, чем предполагалось

Вчера, 17:03

Тип Пик отметил, что важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли

 

Человечество скоро покорит Марс. Фото: pixabay
Человечество скоро покорит Марс. Фото: pixabay

Астронавт считает, что высадка людей на Марсе произойдет в конце 2030-х годов Люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет. Об этом заявил британский астронавт Тип Пик.

Он отметил, что важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли. В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что проект по созданию обитаемой окололунной станции станет ключевым в вопросе исследования космоса. "Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что высадка людей на Марсе произойдет в конце 2030-х годов", – сказал астронавт.

Отметим, Тип Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что Tesla Roadster пересек орбиту Марса.

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время запуска ракеты Falcon Heavy, пересек орбиту Марса и продолжает движение. Об этом в Twitter написал глава компании Space X Илон Маск.

"Третье возгорание успешно. Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов", – написал Маск.

Также сообщалось, что на Марсе нашли следы живого существа

О том, как Илон Маск запустил ракету на Марс, смотрите на видео ниже:
заявление, Марс, астронавт

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Источник:

РБК Украина

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