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Астронавтам угрожает удушье из-за утечки воздуха на МКС

Сегодня, 06:50

Причиной утечки могло стать столкновение с микрометеоритом или случайно просверленное отверстие в корпусе МКС

NASA зафиксировали аварию на Международной космической станции. На американской секции станции произошла утечка воздуха. Космическое агентство не может установить причину происшествия, сообщает Express.

Чтобы обезопасить астронавтов от удушья, их отправили оставаться в российский части орбитальной лаборатории под названием "Звезда". А пока выдвинута версия, что причиной утечки могло стать случайно просверленное отверстие корпуса МКС.

Смотрите также в сюжете о том, как астронавты развлекаются на МКС:

Находясь на высоте более 400 километров над поверхностью Земли, МКС нуждается в постоянном снабжении экипажа свежим кислородом. Однако из-за утечки астронавты ежедневно теряют жизненно необходимый воздух для дыхания. Объем потери пока небольшой, но неустановленное место аварии становится поводом для беспокойства.

Астронавты на МКС ежедневно теряют жизненно необходимый воздух для дыхания
Астронавты на МКС ежедневно теряют жизненно необходимый воздух для дыхания
Фото: NASA

Как добавили в NASA, "специалисты работают над планом по определению источника, изоляции и возможного ремонта". В ближайшее время закроют люки между модулями американского сегмента станции, чтобы была возможность отследить уровень давления воздуха в каждом из них.

Предварительные данные надеются получить к концу следующей недели. Сейчас на Международной космической станции находятся члены экспедиции 62/63 — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также единственный астронавт NASA — Кристофер Кэссиди.

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Еще одной причиной утечки воздуха называют столкновение МКС с микрометеоритом, который вызвал пробоину в клапане, что вызвало отслоение уплотнителя. Точную причину пока установить не удается.

Напомним, что ранее астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса. Также ранее астронавты давали советы о том, как выжить в самоизоляции.

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Источник: Express
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