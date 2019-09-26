Астрономы обнаружили групповое столкновение черных дыр: видео

На расстоянии миллиард световых лет от Земли готовится столкновение черных дыр вселенского масштаба

Система известна как SDSS J084905.51 + 111447.2 Фото: Pexels

Несколько обсерваторий, в том числе "Чандра" и другие космические телескопы NASA, заявили об обнаружении необычной тройной системы из галактических активных ядер, готовящихся к гигантскому столкновению вселенского масштаба. В каждой из трех галактик находится по сверхмассивной черной дыре. Уникальность события в том, что ранее ученые никогда не наблюдали тройных столкновений, сообщает Phys.org.

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Система известна как SDSS J084905.51 + 111447.2 (сокращенно SDSS J0849 + 1114) и расположена в миллиарде световых лет от Земли.

"Ранее мы находили только пары сливающихся черных дыр. Но благодаря нашей методике отбора мы наткнулись на эту удивительную тройную систему, состоящую из сверхмассивных черных дыр, и все они движутся друг другу навстречу, чтобы совершить гигантское столкновение", – заявил ученый астроном Райан Пфайфл из Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

Чтобы обнаружить редкую тройную черную дыру, исследователям необходимо было объединить данные с телескопов как на Земле, так и в космосе. Телескоп Sloan Digital Sky Survey (SDSS), который сканирует большие участки неба в оптическом спектре из Нью-Мексико, получил изображение SDSS J0849 + 1114. Изначально он был помечен как "система сталкивающихся галактик".

Затем данные миссии NASA по исследованию широкополосного инфракрасного обзора (WISE) показали, что система интенсивно излучает свет в инфракрасном диапазоне, что намекало на фазу слияния галактик. Чтобы подтвердить это, астрономы обратились к "Чандре" и Большому бинокулярному телескопу (LBT) в Аризоне.

Тройная система из черных дыр SDSS J0849 + 1114 Фото: phys.org

Данные телескопа "Чандра" показали активные рентгеновские источники – явный признак того, что материя в системе активно поглощается черными дырами, находящимися в центре каждой из трех галактик. Изучение оптического света от SDSS и LBT показали характерные спектральные характеристики материи, активно потребляемого тремя сверхмассивными черными дырами.

Одной из причин, по которой было трудно найти подобное групповое трио из сверхмассивных черных дыр, заключается в том, что они плотно окутаны газом и пылью, тем самым блокируя большую часть света. Инфракрасные изображения от WISE, инфракрасные спектры от LBT и рентгеновские изображения от "Чандра" обходят эту проблему, потому что инфракрасный и рентгеновский свет проникают сквозь газовые облака гораздо легче, чем оптический свет.

Напомним, что ранее ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни. Также недавно астрономы заметили, как межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы.

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