Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Взрыв был обнаружен в скоплении галактик в созвездии Змееносца на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли

Ученые сообщают, что обнаружили самый большой взрыв во Вселенной со времен "Большого взрыва". В результате масштабной детонации в космос было выпущено в 5 раз больше энергии, чем у предыдущего рекордсмена – у сверхмассивной черной дыры в центре галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли. По оценкам астрономов, взрыв был настолько мощным, что пробил брешь аккреционном диске, окружающем сверхмассивную черную дыру, а его площадь рассеивания сопоставима с 15 галактиками Млечный путь, выстроенных рядом друг с другом, сообщает Eurekalert.

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"Мы уже видели подобные вспышки в центрах галактик. Но эта действительно очень массивная. Мы не знаем, почему взрыв получился такой большой. Но этот катаклизм вселенских масштабов произошел очень медленно – на протяжении сотен миллионов лет", – говорится в заявлении профессора Мелани Джонстон-Холлитт из Университета Кертина в Международном центре радиоастрономических исследований.

Открытие было сделано с использованием четырех телескопов. В их число входили рентгеновская обсерватория "Чандра" NASA, XMM-Newton Европейского космического агентства, широкополосный низкочастотный радиотелескоп Murchison (MWA) в Западной Австралии и гигантский радиотелескоп Metrewave (GMRT) в Индии.

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Взрыв был обнаружен в скоплении галактик в созвездии Змееносца на расстоянии в 390 миллионов световых лет. Первым странное образование зафиксировала обсерватория Чандра. Чтобы лучше разглядеть объект были подключены еще три телескопа в разных частях Земли. Только после детального изучения астрономы поняли, что столкнулись с самым гигантским взрывом в истории Вселенной, мощнее был только "Большой взрыв" – момент ее рождения.

Чрезвычайно мощный взрыв в скоплении галактик Змееносца Фото: Digital Trends

По мнению астрономов, это явление является ярким примером нового класса открытий, которые могут быть сделаны с использованием низкочастотных исследований. Это напоминание о том, почему так важно изучать Вселенную на разных длинах волн.

Напомним, что ранее во Вселенной запечатлели самый удивительный объект. Также во Вселенной зафиксирован самый необъяснимый сигнал.

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