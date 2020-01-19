Астрономы обнаружили неподдающуюся объяснению находку во Вселенной

Странные объекты ведут себя необычным образом при приближении к черной дыре

Считается, что подобные объекты крайне редки во Вселенной Фото: Digital Trends

Астрономы обнаружили загадочный новый класс объектов близ центра Млечного Пути. Находка примечательна тем, что она не похожа ни на один известный объект во Вселенной, обнаруженный ранее. По словам старшего исследователя Андреа Геза, объекты "выглядят как газ, но ведут себя как звезды".

Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

По словам исследователей, загадочные космические формирования достаточно компактные, но растягиваются до гигантских размеров при приближаются к черной дыре, а затем схлопываются. Астрономы полагают, что эти объекты могут рассказать нам об эволюции звезд и о том, что происходит с небесными телами в условиях экстремальной гравитации.

Первый такой объект был найден еще в 2005 году. Странный объект получил название G1 и странным образом вращался вокруг сверхмассивной черной дыры – вел себя не так, как другие известные формирования. В последующие годы были обнаружены еще пять подобных объектов с номерами от G2 до G6.

Сначала эти объекты считались облаками газа. Но одна странная вещь, которую заметили исследователи, заключалась в том, что, когда объект G2 приближался к горизонту событий черной дыры, он его не разрывало, того ожидали ученые. Вместо этого G2 сначала растянулся, а затем вернулся к исходному состоянию, словно резиновый мячик.

Изображение показывает орбиты объектов G в центре нашей галактики, а сверхмассивная черная дыра обозначена белым крестом Фото: Digital Trends

"Объект G2 ничем не отличался от других известных тел в нашей галактике Млечный путь. Но "чудеса" начались в момент сближения с черной дырой. У горизонта событий он растянулся, часть его газовой оболочки была разорвана, но после сближения он вернулся к исходному состоянию", – заявил профессор астрофизики и директор UCLA Галактического центр группы Андреа Гез.

Читайте также: Ученые впервые изучили поверхность нейтронной звезды

Свежие данные о G2-G6, полученные в 2020 году, позволяют предположить, что они образовались при столкновении двойных звезд. Двойные звезды с общим центром масс иногда могут сливаться, формируя огромное облако пыли и газа, которое окружает одно гигантское светило. Считается, что подобные объекты крайне редки во Вселенной.

Напомним, что ранее Солнечная система пролетела сквозь облако межзвездного газа. Также ранее телескоп Хаббл показал во Вселенной миф древнего Египта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.