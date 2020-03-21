Астрономы обнаружили первую экзопланету за пределами галактики

Космический телескоп TESS нашел экзопланету LHS 1815b, которая была "выброшена" из галактики Млечный Путь

Благодаря "космическим охотникам" вроде телескопа "Кеплер" были обнаружены более 4 тысяч экзопланет в нашей галактике Млечный Путь. Как правило все он располагаются в галактической плоскости. На днях ученые заявили, что открыли первую планету LHS 1815b, нарушающую устоявшийся принцип – она находится за пределами галактического диска.

Экзопланету-изгоя обнаружил космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Объект вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии в 5870 световых лет над галактической плоскостью. Учитывая, что толщина диска Млечного Пути составляет всего несколько сотен световых лет, то экзопланета находится далеко за его пределами, однако входит в гало галактики.

Почти все звезды, обнаруженные в этой области, старше 10 миллиардов лет. Последние исследования показывают, что они появились в Млечном пути в результате столкновения с другой галактикой. Эти звезды бедны металлами и движутся быстрее, чем звезды тонкого диска галактики.

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Ранее считалось, что звезды из толстого диска могут каким-то образом препятствовать процессу формирования планет. Это связывалось в том числе с их обделенностью металлами. И, поскольку планет у таких звезд обнаружено не было, любые различия между звездами из тонкого и толстого диска, оставались загадкой. Исследователи рассчитывают найти у LHS 1815b атмосферу. Вероятно, это можно будет сделать после запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, который ожидается в марте 2021 года.

Галактический диск Фото: National Geographic

Скалистые планеты размером с Землю находятся в меньшинстве среди всех обнаруженных экзопланет, поэтому они представляют наибольшую ценность для изучения, поскольку именно в таких местах ученые ожидают найти наиболее подходящие условия для жизни.

Напомним, что ранее ученые оказались в замешательстве из-за возросшего объема кислорода на Марсе. Также на днях была обнаружена экзопланета с дождем из расплавленного железа.

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