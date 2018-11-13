Астрономы обнаружили таинственные планеты-изгои

На протяжении долгого времени существование блуждающих планет было гипотетическим

В Млечном Пути существуют миллиарды подобных планет. Фото: Digital Trends

Теория предсказывала вероятное существование планет, у которых нет звезд. Недавний эксперимент в обсерватории Лас Кампанас в Чили впервые в истории подтвердил факт существования планет-изгоев.

Обнаруженые планеты получили названия OGLE-2017-BLG-0560 и OGLE-2012-BLG-1323. Первая планета обладает размерами с Юпитер, тогда как вторая по величине между Нептуном и Землей. Находятся они в пределах нашей галактики Млечный Путь.

Обсерватория Лас Кампанас в Чили Фото: pinterest

На протяжении долгого времени существование блуждающих планет было гипотетическим, поскольку их было трудно обнаружить из-за того, что они не освещаются родительскими звездами. Однако в этом десятилетии у астрономов появилась новая техника обнаружения таких объектов, известная как гравитационное микролинзирование.

Используя гравитационное микролинзирование, ученые находят планеты, замечая, когда блуждающая планета прерывает свет звезды, находящейся на пути следования света к Земле. Пролетающая планета действует словно линза для света звезды, изгибая ее – ы чем больше планета, тем больше прерывание.

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Некоторые астрономы вроде Нила ДеГрасса Тайсона, считают, что в Млечном Пути существуют миллиарды подобных планет, которые были вырваны из гравитации породившей их звезды, и теперь вечно блуждают в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что спутник Suriting Exoplanet Survey Satellite, запущенный 16 апреля 2018 года, позволит обнаружить еще больше подобных планет-сирот.

Напомним, что ранее в Млечном Пути нашли звезду старше самой галактики. Также в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых.