Астрономы-охотники нашли живые планеты недалеко от Земли

На открытых экзопланетах Gliese 887b и Gliese 887c может быть жизнь, поскольку их материнская звезда очень спокойная

Ученые совершили открытие, которое поможет определить, одиноки ли мы во Вселенной. Команда астрономов-охотников за планетами обнаружила две особенно интригующие суперземли вокруг относительно близкой звезды Gliese 887.

Суперземли — это планеты с массой выше, чем у Земли, но намного меньшей, чем у ледяных гигантов Урана и Нептуна. Экзопланеты (планеты, расположенные за пределами нашей Солнечной системы) называются Gliese 887b и Gliese 887c. У них очень короткие орбиты вокруг своей материнской звезды, которая расположена на расстоянии 11 световых лет от нас. По космическим меркам это практически рядом, почти соседи.

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Помимо того, что это космически близко, супер-Земли волнуют ученых по нескольким причинам. Первое приятное открытие заключается в том, что они расположены в "зоне Златовласки" своей звезды, области, где может существовать жидкая вода. Также их поверхность твердая, как у Земли и Марса.

Сама звезда Gliese 887 довольно спокойна, как для красного карлика. Хотя красные карлики тусклее нашего собственного Солнца, они известны тем, что на их поверхности случаются энергетические вспышки, которые могут в один миг разрушить атмосферу планеты. А Gliese 887 не очень активна.

"Это означает, что открытые планеты могут сохранять свой толстый слой атмосферы, как у Земли. Поскольку их звезда очень спокойная, на планетах могла зародиться жизнь", – уверяет руководство Геттингенского университета.

Единственная неутешительная новость заключается в том, что 11 световых лет – это еще слишком далеко, чтобы у человечества была возможность посетить эти инопланетные миры.

Напомним, что ранее странная экзопланета существовала вопреки законам физики. Также недавно у "соседа" Солнца была обнаружена редкая экзопланета.

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