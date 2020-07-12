Астрономы открыли чудовищных размеров объект во Вселенной

Квазар J1007+2115 обладает монструозным размером и является вторым самым далеким подобным объектом во Вселенной

Астрономы открыли чудовищного размера объект – гигантский квазар, J1007+2115. Его обнаружила группа исследователей при помощи трех телескопов обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Открытый квазар является вторым самым удаленным объектом во Вселенной подобных размеров – он находится на расстоянии, рассчитанном с космологическим красным смещением, превышающим значение 7,5, что составляет 13,02 миллиарда световых лет. Это означает, что квазар возник всего примерно через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Также это первый квазар, получивший местное гавайское имя, Pōniuā'ena, что означает "невидимый вращающийся источник творения, окруженный блеском" на местном языке, сообщает сайт Обсерватории Кека.

J1007+2115 обладает массой более миллиарда солнечных и считается самым массивным квазаром в ранней Вселенной. Согласно современным теориям, возникновение такого гигантского объекта на столь ранней стадии развития Вселенной невозможно. Чтобы объяснить этот факт, исследователи предположили, что квазар сначала был "зародышем" черной дыры массой 10 тысяч солнечных уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Объект содержит черную дыру в два раза большую, чем другой известный квазар ранней Вселенной.

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Существование этих массивных черных дыр в такие ранние времена ставит под сомнение современные теории о том, как сверхмассивные черные дыры образовывались и росли в молодой Вселенной.

Квазар J1007 + 2115 Фото: Кeckobservatory

Квазары – это активные ядра молодых галактик. Особенность их в том, что они были самыми энергичными объектами во Вселенной, приводимыми в действие сверхмассивными черными дырами в их центрах. С момента их открытия астрономы стремились определить, когда они впервые появились в нашей космической истории. Путем систематического поиска этих редких объектов в обзорах неба на обширной площади астрономы обнаружили самый отдаленный квазар (названный J1342 + 0928) в 2018 году, а теперь – второй по величине, Pōniuāʻena (или J1007 + 2115, с красным смещением 7,515).

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Свет, видимый из Пуньюаэны, путешествовал в космосе более 13 миллиардов лет с тех пор, как покинул квазар всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Этот факт означает, что квазар существовал в эпоху реионизации, когда образовывались первые галактики и звезды. Спектроскопические наблюдения из Обсерватории Кека и Обсерватории Джемини показывают, что сверхмассивная черная дыра, питающая квазар J1007+2115, в 1,5 миллиарда раз массивнее нашего Солнца.

Напомним, что ранее ученые увидели жуткие процессы в гигантской черной дыре. Также ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

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