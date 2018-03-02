Астрономы озвучили новую теорию происхождения Луны

Ученые рассказали, что Луна химически почти такая же, как Земля, но с некоторыми отличиями

Спутник Земли образовался внутри синестии — облака газа и расплавленной породы, по форме напоминающего эритроцит.

Это с помощью теоретического моделирования выяснили ученые Калифорнийского и Гарвардского университетов и предложили новую версию формирования Луны.

Об этом говорится в Journal of Geophysical Research: Planets. Кратко о работе ученых рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В статье ученых говорится, что синестия как новая разновидность планетарных тел была предложена в 2017 году американскими физиками Симоном Локом и Сарой Стюарт.

В результате теоретического моделирования выяснилось, что эти объекты возникают, когда угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Это возможно при столкновении двух быстровращающихся объектов. Астрономы считают, что Земля в прошлом также представляла собой синестию, когда в нее врезалась блуждающая планета величиной с Марс.

"В новой работе объясняются особенности Луны, которые трудно решить с помощью современных идей. Луна химически почти такая же, как Земля, но с некоторыми отличиями. Это первая модель, которая может соответствовать образцу композиции Луны", – сказала Сара Стюарт, профессор Земли и планетарных наук в UC Davis.

Как выяснили ученые, планеты в виде синестии могут существовать несколько сотен лет, после чего начинают переходить в сферическую форму. Однако внутри нее возможно образование других небесных тел.

Астрономы считают, что Луна сформировалась из кусков расплавленной породы у поверхности земной синестии при температуре 2-3 тысячи градусов Цельсия. При этом размер самого "эритроцита" постепенно уменьшался, в результате чего "зародыш" Луны, окруженный своим собственным облаком расплавленной породы, постепенно вышел из синестии.

Ученые полагают, что именно эта модель объясняет небольшое различие химического состава пород Земли и ее спутника тем, что последний потерял летучие элементы, которые легко испарились из-за высоких температур.

Примечательно, что в декабре 2017 года астрономы Парижского института геофизики показали, что популярная гипотеза о происхождении Луны, согласно которой последняя образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейей величиной с Марс, не может объяснить минеральный состав спутника. При этом компьютерная модель показала, что планета-странник должна была быть гораздо меньше.

Ранее происхождение Луны проверили на атомном взрыве. При столкновении Земли и крупного небесного тела, в результате которого сформировалась Луна, легкие атомы оказались выброшенными в космос.