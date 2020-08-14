Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Астрономы увидели клон галактики Млечный Путь "в зародыше"

Сегодня, 08:15

Галактика под названием SPT0418-47 выглядит так, как Млечный Путь 12 миллиардов лет назад

Сенсационное открытие. Астрономы с использованием группы телескопов "Большой решетки миллиметрового диапазона" (ALMA) на севере Чили, смогли увидеть далекую галактику, которая очень похожа на наш Млечный Путь на этапе зарождения. Хотя у галактики нет спиральных рукавов, подобных нашей галактике, у нее есть вращающийся диск и скопление звезд, которые сгруппированы вокруг центра – именно так они выглядели на раннем этапе формирования. Об этом сообщает сайт Европейской южной обсерватории.

Массив из самых дорогих в эксплуатации наземных телескопов позволяет увидеть наиболее удаленные объекты во Вселенной. ALMA смогла уловить слабый силуэт далекой галактики SPT0418-47. По словам астрономов, свет от SPT0418-47 странствовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Это означает, мы галактику видим сейчас такой, какой она была 12 миллиардов лет назад, или всего 1,4 миллиарда лет с момента Большого взрыва.

Смотрите также в сюжете о том, как зарабатывать на космических обломках:

Даже с помощью самых мощных оптических телескопов, которые есть у человечества, почти невозможно увидеть такие далекие галактики "вживую", поскольку они выглядят маленькими и тусклыми. Чтобы обойти это ограничение, команда ученых использовала соседнюю галактику в качестве "увеличительного стекла" благодаря эффекту, называемому гравитационным линзированием. С помощью этой техники гравитационное притяжение соседней галактики искажает и отклоняет свет от далекой галактики, заставляя его казаться увеличенным.

Галактика SPT0418-47 очень похожа на Млечный Путь в прошлом
Галактика SPT0418-47 очень похожа на Млечный Путь в прошлом
Фото: ESO

Галактика также на удивление стабильна, что противоречит теориям о том, что практически все подобные объекты были нестабильными и разреженными в первые годы существования Вселенной. Соавтор исследования из Института астрофизики Макса Планка Симона Вегетти, прокомментировала, что результат оказался "довольно неожиданным и имеет важное значение для понимания эволюции галактик".

Напомним, что ранее космическое кладбище показало колыбель нашей галактики Млечный Путь. Также ранее ученые показали наше место в галактике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
На Церере раскрыли самый большой секрет Солнечной системы Сверхгигантская черная дыра установила вселенский рекорд Ученые "увидели" предыдущую Вселенную до Большого взрыва Ученые ошиблись с возрастом Вселенной – она моложе на 1,2 миллиарда лет
наука телескоп ученые вселенная галактика млечный путь гравитация
Источник: ESO
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
В Україні знімають скандальний фільм про козаків
В Україні знімають скандальний фільм про козаків
5 проверенных способов очистки душевой кабины
5 проверенных способов очистки душевой кабины

Популярные статьи

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

11 августаFun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

11 августаШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

11 августаFood

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

11 августаFun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

11 августаШоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Новости партнеров

Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Осенью в РУз планируется провести Фестиваль документального кино
Осенью в РУз планируется провести Фестиваль документального кино
Выбор Маrie Claire: сандалии на плоском ходу
Выбор Маrie Claire: сандалии на плоском ходу
Осенью в РУз планируется провести Фестиваль документального кино
Осенью в РУз планируется провести Фестиваль документального кино
Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Скоро появится мобильное приложение Джинсового комплекса Ашхабада
Скоро появится мобильное приложение Джинсового комплекса Ашхабада
Выбор Маrie Claire: сандалии на плоском ходу
Выбор Маrie Claire: сандалии на плоском ходу
Скоро появится мобильное приложение Джинсового комплекса Ашхабада
Скоро появится мобильное приложение Джинсового комплекса Ашхабада

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять