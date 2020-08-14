Астрономы увидели клон галактики Млечный Путь "в зародыше"

Галактика под названием SPT0418-47 выглядит так, как Млечный Путь 12 миллиардов лет назад

Сенсационное открытие. Астрономы с использованием группы телескопов "Большой решетки миллиметрового диапазона" (ALMA) на севере Чили, смогли увидеть далекую галактику, которая очень похожа на наш Млечный Путь на этапе зарождения. Хотя у галактики нет спиральных рукавов, подобных нашей галактике, у нее есть вращающийся диск и скопление звезд, которые сгруппированы вокруг центра – именно так они выглядели на раннем этапе формирования. Об этом сообщает сайт Европейской южной обсерватории.

Массив из самых дорогих в эксплуатации наземных телескопов позволяет увидеть наиболее удаленные объекты во Вселенной. ALMA смогла уловить слабый силуэт далекой галактики SPT0418-47. По словам астрономов, свет от SPT0418-47 странствовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Это означает, мы галактику видим сейчас такой, какой она была 12 миллиардов лет назад, или всего 1,4 миллиарда лет с момента Большого взрыва.

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Даже с помощью самых мощных оптических телескопов, которые есть у человечества, почти невозможно увидеть такие далекие галактики "вживую", поскольку они выглядят маленькими и тусклыми. Чтобы обойти это ограничение, команда ученых использовала соседнюю галактику в качестве "увеличительного стекла" благодаря эффекту, называемому гравитационным линзированием. С помощью этой техники гравитационное притяжение соседней галактики искажает и отклоняет свет от далекой галактики, заставляя его казаться увеличенным.

Галактика SPT0418-47 очень похожа на Млечный Путь в прошлом Фото: ESO

Галактика также на удивление стабильна, что противоречит теориям о том, что практически все подобные объекты были нестабильными и разреженными в первые годы существования Вселенной. Соавтор исследования из Института астрофизики Макса Планка Симона Вегетти, прокомментировала, что результат оказался "довольно неожиданным и имеет важное значение для понимания эволюции галактик".

Напомним, что ранее космическое кладбище показало колыбель нашей галактики Млечный Путь. Также ранее ученые показали наше место в галактике.

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