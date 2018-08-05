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Астрономы зафиксировали инопланетный сигнал

Продолжительность взрыва составляла всего несколько миллисекунд

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:02
Сигнал мог издать неопознанный физический объект из-за границ Солнечной системы. Фото: The Inquisitr
Сигнал мог издать неопознанный физический объект из-за границ Солнечной системы. Фото: The Inquisitr

Канадский телескоп CHIME зафиксировал звук взрыва, который пришел из-за границ Солнечной системы. Продолжительность взрыва составляла всего несколько миллисекунд, сообщает Daily Star.

Несмотря на короткий всплеск, мощность взрыва была настолько огромной, что его смогли уловить даже земные приборы.

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Радиотелескоп CHIME в Канаде стоимостью 12 млн. евро
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По мнению ученых, этот внеземной всплеск мог быть вызван рядом явлений, вроде гибели звезды или появлением сверхновой. Точное происхождение будет установлено в ближайшее время после тщательной оценки.

"Такие сигналы могут посылать и экзотические типы космических объектов, такие как пульсары, нейтронные звезды. Иногда их источниками могут быть даже черные дыры", — комментирует сигнал профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселис.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили аномальные явленияна Луне находили следы древней жизни, а красоту Лунного затмения показали с орбиты.

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Источник: DailyStar
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