Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Asus ROG Phone 3: представлен самый быстрый Android-смартфон в мире

Сегодня, 09:50

Игровой смартфон Asus ROG Phone 3 оснащен передовыми технологиями, гигантским объемом памяти и чипом Snapdragon 865+

Игровые смартфоны невероятно востребованный мобильный сегмент. Именно на него ориентируются такие титаны индустрии, как Xiaomi со своим рекордным Black Shark и Asus с моделью ROG Phone. На днях был представлен третий аппарат в серии – Asus ROG Phone 3 с агрессивным дизайном и ультрасовременными спецификациями.

Как и свой предшественник, новый телефон ROG Phone 3 достаточно ясно представляет свою целевую аудиторию. Угловатый и вычурный дизайн с яркой красной подсветкой логотипа ROG – это все создано того, чтобы потешить геймерскую эстетику. Мощные внутренние компоненты делают Asus ROG Phone 3 самым быстрым Android-смартфоном, доступным на данный момент. Хотя через месяц ему создаст конкуренцию еще не анонсированный Samsung Note 20 Ultra.

Смотрите также в сюжете о том, как Марина Одольская продает смартфоны:

Дисплей ROG 3 представляет собой 6,59-дюймовую панель AMOLED с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 144 Гц, как в современных игровых мониторах, и пиковой яркостью до 1000 нит. Это также один из первых смартфонов, который использует топовый, слегка разогнанный вариант с приставкой "плюс" Snapdragon 865+ и поддерживает 5G (Sub-6 ГГц). Но за такую зверскую мощность пришлось расплачиваться активной системой охлаждения AeroActive.

Asus ROG Phone 3
Asus ROG Phone 3
Фото: TechSpot

Конфигурации памяти начинаются с базовой 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и достигают 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища UFS 2.1. В отличие от прошлогодней модели, на этот раз не существует версии емкостью 1 ТБ. Но ROG 3 по-прежнему оснащается той же батареей емкостью 6000 мАч своего предшественника для длительных игровых сессий и обладает функцией быстрой зарядки 30 Вт, а также режимами медленной зарядки для сохранения длительной работы срока службы батареи.

Конечно, фотокамеры в таком смартфоне идут на второй план, но производитель не поскупился на 64-мегапиксельный фотосенсор с технологией Quad Bayer, сверхширокий 13-мегапиксельный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив со светодиодной вспышкой. Единственная 24-мегапиксельная камера находится спереди, которая также является домом для пары фронтальных стереодинамиков и оптического датчика отпечатков пальцев.

Asus ROG Phone 3
Asus ROG Phone 3
Фото: TechSpot

Наряду с обычной поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и NFC, у Asus ROG Phone 3 есть два порта USB Type-C, смещенный от центра 2.0-скоростной разъем снизу и 3.1 – сбоку. Их можно использовать для питания аксессуаров Asus, таких как предстоящая док-станция TwinView 3, портативный монитор ROG Strix XG16 1080p 144 Гц или для подключения контроллера Microsoft Xbox One или DualShock 4 с креплением ROG Gaming Clip.

Кроме того, Asus представила улучшенную версию AirTriggers для ROG 3. Эти чувствительные к давлению ультразвуковые датчики, расположенные по краям телефона, теперь могут реплицировать аналогичные триггеры Xbox / DualShock посредством эмуляции кнопок с двумя разделами. Но для реализации такой полезной для геймеров функции пришлось отказаться от водонепроницаемого корпуса.

Стоимость такого "игрового монстра" составляет 1150 долларов в базовой комплектации за версию с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-накопителя. Самый топовый аппарат обойдется покупателям в 1260 долларов. В настоящее время открыты предварительные заказы в Европе, а первые поставки ожидаются в конце июля.

Напомним, что ранее владельцы Android начали массово убегать к Apple на iPhone SE. А на прошлой неделе был представлен дешевый смартфон с гигантским объемом памяти.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Успеть за 20 минут: Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку Бедная комплектация: у iPhone 12 не будет зарядки и наушников В Украине запустили крупнейший музыкальный сервис Spotify: цена и тарифы Как найти смартфон по номеру телефона: полезные советы
игры смартфоны asus быстрый процессор
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 26 июля: Деве нужно заняться серьезными делами, а Весов ждет сюрприз

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

24 июляШоу-бизнес

"Мешает мне жить": Алена Шоптенко откровенно рассказала о своей особенности

24 июляШоу-бизнес

Прямо на станции: Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички

24 июляШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

24 июляШоу-бизнес

Дженнифер Лопес – 51! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

24 июляШоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

24 июляТехно

Владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE

24 июляEvents

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять