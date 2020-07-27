Asus ROG Phone 3: представлен самый быстрый Android-смартфон в мире

Игровой смартфон Asus ROG Phone 3 оснащен передовыми технологиями, гигантским объемом памяти и чипом Snapdragon 865+

Игровые смартфоны невероятно востребованный мобильный сегмент. Именно на него ориентируются такие титаны индустрии, как Xiaomi со своим рекордным Black Shark и Asus с моделью ROG Phone. На днях был представлен третий аппарат в серии – Asus ROG Phone 3 с агрессивным дизайном и ультрасовременными спецификациями.

Как и свой предшественник, новый телефон ROG Phone 3 достаточно ясно представляет свою целевую аудиторию. Угловатый и вычурный дизайн с яркой красной подсветкой логотипа ROG – это все создано того, чтобы потешить геймерскую эстетику. Мощные внутренние компоненты делают Asus ROG Phone 3 самым быстрым Android-смартфоном, доступным на данный момент. Хотя через месяц ему создаст конкуренцию еще не анонсированный Samsung Note 20 Ultra.

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Дисплей ROG 3 представляет собой 6,59-дюймовую панель AMOLED с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 144 Гц, как в современных игровых мониторах, и пиковой яркостью до 1000 нит. Это также один из первых смартфонов, который использует топовый, слегка разогнанный вариант с приставкой "плюс" Snapdragon 865+ и поддерживает 5G (Sub-6 ГГц). Но за такую зверскую мощность пришлось расплачиваться активной системой охлаждения AeroActive.

Asus ROG Phone 3 Фото: TechSpot

Конфигурации памяти начинаются с базовой 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и достигают 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища UFS 2.1. В отличие от прошлогодней модели, на этот раз не существует версии емкостью 1 ТБ. Но ROG 3 по-прежнему оснащается той же батареей емкостью 6000 мАч своего предшественника для длительных игровых сессий и обладает функцией быстрой зарядки 30 Вт, а также режимами медленной зарядки для сохранения длительной работы срока службы батареи.

Конечно, фотокамеры в таком смартфоне идут на второй план, но производитель не поскупился на 64-мегапиксельный фотосенсор с технологией Quad Bayer, сверхширокий 13-мегапиксельный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив со светодиодной вспышкой. Единственная 24-мегапиксельная камера находится спереди, которая также является домом для пары фронтальных стереодинамиков и оптического датчика отпечатков пальцев.

Asus ROG Phone 3 Фото: TechSpot

Наряду с обычной поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и NFC, у Asus ROG Phone 3 есть два порта USB Type-C, смещенный от центра 2.0-скоростной разъем снизу и 3.1 – сбоку. Их можно использовать для питания аксессуаров Asus, таких как предстоящая док-станция TwinView 3, портативный монитор ROG Strix XG16 1080p 144 Гц или для подключения контроллера Microsoft Xbox One или DualShock 4 с креплением ROG Gaming Clip.

Кроме того, Asus представила улучшенную версию AirTriggers для ROG 3. Эти чувствительные к давлению ультразвуковые датчики, расположенные по краям телефона, теперь могут реплицировать аналогичные триггеры Xbox / DualShock посредством эмуляции кнопок с двумя разделами. Но для реализации такой полезной для геймеров функции пришлось отказаться от водонепроницаемого корпуса.

Стоимость такого "игрового монстра" составляет 1150 долларов в базовой комплектации за версию с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-накопителя. Самый топовый аппарат обойдется покупателям в 1260 долларов. В настоящее время открыты предварительные заказы в Европе, а первые поставки ожидаются в конце июля.

Напомним, что ранее владельцы Android начали массово убегать к Apple на iPhone SE. А на прошлой неделе был представлен дешевый смартфон с гигантским объемом памяти.

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