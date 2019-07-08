ASUS выпустит необычный смартфон со 120 Гц экраном
ASUS готовит две версии игрового смартфона ROG Phone 2, по цене 640 долларов
Тайваньская компания ASUS заявила, что преемник прошлогоднего игрового смартфона ROG Phone будет представлен в Китае 23 июля. Также ROG Phone 2 получит ряд улучшений, по сравнению с предыдущей моделью.
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В 2018 году ASUS представила игровой смартфон ROG Phone с дисплеем 90 Гц, который улучшает восприятие в динамичных играх. ROG Phone 2, в свою очередь, повысит этот показатель до 120 ГЦ – подобным экраном обладает Razer Phone 2. Однако в отличие от конкурента Razer, в котором используется матрица IPS, ASUS оснастит свой игровой смартфон второго поколения OLED-дисплеем.
Все эти улучшения позволят увидеть максимально плавные движения при использовании экрана, подобное тому, что предлагают iPad Pro. Более того, ASUS объединила усилия с Tencent для оптимизации некоторых игр, чтобы в полной мере использовать дисплей с частотой 120 Гц.
Остальную спецификацию производитель не сообщает, поэтому судить об аппаратной начинке можно пока только косвенно. ROG Phone 2 получит сертификации 3C, что означает поддержку быстрой зарядки 30 Вт. По слухам, смартфон получит боковые кнопки, которые можно использовать в PUBG Mobile, а также "режим X", который увеличивает тактовую частоту процессора, освобождает оперативную память от фоновых приложений, включает HDR, отключает входящие уведомления и активирует логотип ROG.
По слухам, ASUS выпустит две версии, по цене от 640 долларов.
Напомним, что ранее хваленый "убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов. Также эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.
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