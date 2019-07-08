ASUS выпустит необычный смартфон со 120 Гц экраном

ASUS готовит две версии игрового смартфона ROG Phone 2, по цене 640 долларов

ROG Phone 2 получит OLED-дисплей нового поколения Фото: TechCrunch

Тайваньская компания ASUS заявила, что преемник прошлогоднего игрового смартфона ROG Phone будет представлен в Китае 23 июля. Также ROG Phone 2 получит ряд улучшений, по сравнению с предыдущей моделью.

Смотрите также в сюжете о том, как уберечь себя с помощью мобильного:

В 2018 году ASUS представила игровой смартфон ROG Phone с дисплеем 90 Гц, который улучшает восприятие в динамичных играх. ROG Phone 2, в свою очередь, повысит этот показатель до 120 ГЦ – подобным экраном обладает Razer Phone 2. Однако в отличие от конкурента Razer, в котором используется матрица IPS, ASUS оснастит свой игровой смартфон второго поколения OLED-дисплеем.

Постер об официальном анонсе ASUS ROG Phone 2 Фото: TechSpot

Все эти улучшения позволят увидеть максимально плавные движения при использовании экрана, подобное тому, что предлагают iPad Pro. Более того, ASUS объединила усилия с Tencent для оптимизации некоторых игр, чтобы в полной мере использовать дисплей с частотой 120 Гц.

Читайте также Горячая начинка: создан сверхбыстрый смартфон с вентилятором

Остальную спецификацию производитель не сообщает, поэтому судить об аппаратной начинке можно пока только косвенно. ROG Phone 2 получит сертификации 3C, что означает поддержку быстрой зарядки 30 Вт. По слухам, смартфон получит боковые кнопки, которые можно использовать в PUBG Mobile, а также "режим X", который увеличивает тактовую частоту процессора, освобождает оперативную память от фоновых приложений, включает HDR, отключает входящие уведомления и активирует логотип ROG.

По слухам, ASUS выпустит две версии, по цене от 640 долларов.

Напомним, что ранее хваленый "убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов. Также эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram