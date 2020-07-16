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Атака знаменитостей в Twitter: у пользователей выманили 112 тыс долларов

Сегодня, 13:55

Учетные записи знаменитостей в Twitter были взломаны группой хакеров для размещения мошеннических публикаций

В ночь с 15 на 16 июля был взломан ряд известных аккаунтов в Twitter. Злоумышленники использовали учетные записи известных лиц и компаний для распространения сообщений с требованием перевода в биткоинах. Под атаку хакеров попали аккаунты Apple, Илона Маска, Барака Обамы, Ким Кардашьян, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Uber, Майка Блумберга и Джо Байдена – у всех них аудитория с миллионами подписчиков, сообщает Techcrunch.

Ночью подписчики на эти аккаунты получили скомпрометированные сообщения о том, что необходимо внести "пожертвования" на определенные криптовалютные кошельки. Хитрость в том, что мошенники обещали доверчивым пользователям вернуть обратно биткоины в удвоенном размере – известная простая мошенническая техника обмана с криптовалютой. Причем некоторые пользователи действительно поверили и перевели злоумышленникам в общей сумме 10 биткоинов, что является эквивалентом 112 тысяч долларов.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Twitter быстро отреагировали, заявив, что они занимаются расследованием данного взлома, но пока что неизвестно, каким образом хакеры получили доступ к учетным записям пользователей. Эксперты высказали предположение, что хакеры использовали уязвимости в системе, чтобы взломать инструментарий администратора Twitter, чтобы через него получить доступ к знаменитым аккаунтам. Позже компания подтвердила, что скоординированная атака на сотрудников дала хакерам "доступ к внутренним системам и инструментам". К расследованию уже подключилось ФБР.

Взлом знаменитостей в Twitter
Фото: Twitter
Взлом знаменитостей в Twitter
Фото: Twitter
Взлом знаменитостей в Twitter
Фото: Twitter
Взлом знаменитостей в Twitter
Фото: Twitter
Взлом знаменитостей в Twitter
Фото: Twitter
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Год назад хакеры взломали аккаунт создателя Twitter Джека Дорси и разместили ряд сообщений, в которых были оскорбительные обозначения афроамериканцев, а также антисемитские высказывания с отсылками к Холокосту и угрозы взрывов.

Напомним, что ранее Twitter лишил пользователей архаичной функции. Также недавно недовольный Дональд Трамп раскритиковал Тима Кука в Twitter за неудобный iPhone 11.

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Источник: TechCrunch
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