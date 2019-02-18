Автомобили Tesla оснастили "собачим" режимом: видео

"Тесла" получила режим защиты домашних питомцев

В "Тесле" можно смело оставлять своего домашнего питомца Фото: Mashable

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил прошивку для своего модельного ряда, которая может спасти жизнь животным. Благодаря свежему обновлению в автомобиле можно смело оставлять своего домашнего питомца, не боясь, что он может задохнуться от жары.

Перед выходом из Tesla водитель должен будет активировать "собачий" режим, который автоматически включит кондиционер, поддерживающий комфортную температуру в районе 21 градуса по Цельсию. Также, чтобы прохожие не поднимали панику, на большом дисплее будет отображаться надпись "мой хозяин скоро вернется". Правда, производитель не говорит, что будет, если батарея разрядится.

Также прошивка добавила новый "режим часового", которая сделает "Теслу" менее привлекательной для угонщиков. При активации режима, встроенная система будет отслеживать обстановку вокруг электрокара при помощи штатных видеокамер. Если кто-то подойдет слишком близко, на экране загорится предупреждение о запуске видеозаписи с камер. Если потенциальный автоугонщик не остановится, то Tesla отправит владельцу электромобиля уведомление с максимальной громкостью.

Новые функции уже доступны в электромобилях Model 3, Model S и Model X, выпущенных после августа 2017 года.

В Китае построили завод по массовому выпуску электромобилей Tesla:

Напомним, что ранее был создан смартфон, способный держать заряд 50 дней. В то же время в Австралии разработали солнечные панели, в 30 раз дешевле аналога Tesla.

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