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Айтишник из Украины обворовал Microsoft на 10 миллионов долларов

25-летний украинец Владимир Кващук промышлял мошенничеством в Microsoft

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:35
Злоумышленник успел купить электромобиль Tesla и дом за 1,6 млн. долларов
Злоумышленник успел купить электромобиль Tesla и дом за 1,6 млн. долларов
Фото: Unsplash

Бывший инженер-программист Microsoft из Украины был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Парень наладил схему по сбыту подарочных карт в огромных масштабах, нанеся ущерб компании на 10 миллионов долларов.

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25-летний гражданин Украины Владимир Квашук, проживающий в Рентоне, штат Вашингтон, первоначально работал в Microsoft в качестве тестировщика (Quality Assurance Engineer) с годовым окладом в 116 тысяч долларов. Владимира приняли в команду Universal Store Team, которая обеспечивает поддержку и тестирование системы онлайн-продаж. Его приняли на работу в августе 2016 года, где он оставался на этой должности до тех пор, пока его не уволили в июне 2018 года.

Тестировщикам разрешалось создавать пробные ученые записи mstest, используя для этого специально выделенные рабочие электронные адреса и кредитные карты для проверки биллинговой системы. Чтобы исключить мошенничество, фактическая продажа товаров по таким тестовым транзакциям не осуществлялась.

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И поскольку покупка цифровой валюты в рамках программы тестирования не предполагалась, то и никаких защитных механизмов, как для физических товаров, не было. Таким образом, при покупке валюты CSV система генерировала подлинный сертификат для пополнения цифрового кошелька, привязанного к учетной записи.

Владимир Кващук воспользовался этой лазейкой для личного незаконного обогащения. Злоупотребляя полномочиями, парень покупал подарочные карты, а затем продавал их со скидкой. На деньги, вырученные от торговли подарочными картами, он приобрел себе электромобиль Tesla стоимостью 162 тысячи долларов, а потом дом у озера стоимостью 1,6 миллионов долларов.

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Обман вскрылся далеко не сразу. В какой-то момент в Microsoft заметили резкий рост использования подарочных карт и, проведя внутренне расследование, раскрыли схему. Следователи отследили цифровые средства, которые перепродавались на двух разных сайтах с двух аккаунтов в белом списке. Следователи ФБР пришли к выводу, что именно Квашук обманывал Microsoft, несмотря на попытки скрыть свою личность при помощи поддельных учетных записей и сокрытия публичных транзакций при помощи биткоинов.

Прокуроры утверждают, что за 7 месяцев на банковский счет Кващука поступило 2,8 миллионов долларов. Общий ущерб, который Владимир Кващук нанес своими действиями Microsoft, оценивается в 10 миллионов долларов. На данный момент дело рассматривается в суде. По предъявленным обвинениям украинцу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, что ранее бездомный хакер годами пользовался бесплатным интернетом по таксофону. А в прошлом году школьница взломала сайт и сфальсифицировала результаты выборов.

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Источник: ITC
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