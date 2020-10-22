Ошибка в Android 11 не позволяет пользователям видеть важные части экрана

Обнаруженный баг мешает играть в игры и смотреть видео

Android 11 был выпущен только 8 сентября, но уже получил пару жалоб. Пользователи обнаружили, что некоторые приложения не полностью заполняют дисплеи их телефонов. Об этом сообщили Phone Arena.

Дело в том, что YouTube и игровые приложения не могут полноценно работать в полноэкранном режиме, ведь строка состояния и панель навигации не исчезают, как должны.

Android 11 Фото: CNET

В результате игроки обнаружили, что некоторые элементы игры отсекаются строкой состояния или панелью навигации, что делает игровой процесс невозможным.

Хотя пользователи Android написали об этом в Google еще когда были выпущены бета-версии новой ОС, компания ничего не сделала с этой информацией. В Google заявили, что не смогли воспроизвести проблему.

Ошибка в новой версии Android 11 Фото: phonearena.com

Некоторые пользователи Android, у которых возникла эта ошибка, говорят, что, закрыв приложение и перезапустив его, они могут избавиться от этого недостатка.

Уже было определено, что очистка устройства Android не решит проблему. Остается только ждать, когда Google выпустит обновление, которое ее устранит.

Ранее мы рассказывали в чем секрет успеха Android, самой популярной мобильной операционной системы в мире. Также ранее стало известно, что Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов".

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