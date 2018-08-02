В Battlefiled 1 наступил бесплатный "Апокалипсис"

Electronic Arts раздает всем владельцам цифровой копии бесплатное дополнение "Апокалипсис"

Дополнение "Апокалипсис" теперь доступно бесплатно. Фото: Gamepressure.com

Издатель Electronic Arts и студия DICE выпустили летнее обновление для популярного шутера Battlefield 1 в сеттинге Первой мировой войны. Обновление принесло массовые исправления в сетевой код игры, улучшен баланс карт "Перевал Лупковски", "Зеебрюгге" и "Захват Таюра", а также улучшен интерфейс и взаимодействие с игрой в целом.

Prepare for the end. Fight the most brutal battles of the cataclysmic Great War in #Battlefield 1 Apocalypse, available for free until August 7. pic.twitter.com/FpQgtoVxRC — #Battlefield V (@Battlefield) 31 июля 2018 г.

Владельцам самой мощной игровой приставки современности Xbox One X подарили возможность играть в Battlefield 1 на сверхвысоком разрешении 4K (3840 x 2160 пикселей).

В честь выхода патча, Electronic Arts раздает всем владельцам цифровой копии бесплатное дополнение под названием "Апокалипсис", которое ранее стоило 340 гривен. Дополнение доступно для бесплатного скачивания в PlayStation Store, Xbox Live и Origin.

Любителям Battlefield 4, Electronic Arts раздадут бесплатно два DLC для Battlefield 4: Naval Strike и China Rising, которые станут доступны с 7 августа.

Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" Battlefield 1 "Апокалипсис" 1/14

Напомним, что ранее Sony раздает бесплатно самую провальную игру года, а Sony объявила "смерть" PlayStation 4.