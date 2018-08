В Battlefiled 1 наступил бесплатный "Апокалипсис"

Electronic Arts раздает всем владельцам цифровой копии бесплатное дополнение "Апокалипсис"

Издатель Electronic Arts и студия DICE выпустили летнее обновление для популярного шутера Battlefield 1 в сеттинге Первой мировой войны. Обновление принесло массовые исправления в сетевой код игры, улучшен баланс карт "Перевал Лупковски", "Зеебрюгге" и "Захват Таюра", а также улучшен интерфейс и взаимодействие с игрой в целом.

Prepare for the end. Fight the most brutal battles of the cataclysmic Great War in #Battlefield 1 Apocalypse, available for free until August 7. pic.twitter.com/FpQgtoVxRC