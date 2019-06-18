Берегитесь: полицейские получили инструмент для взлома любых iPhone

Израильская фирма Cellebrite разработала UFED Premium – единственный инструмент в мире, способный взламывать любые смартфоны

Galaxy S10 - единственный смартфон, который UFED Premium взломать не может Фото: Unsplash

Израильская фирма Cellebrite, которая помогла ФБР взломать iPhone стрелка из Сан-Бернардино, разработала новую версию своего универсального инструмента UFED, который, как утверждает компания, способен разблокировать почти все современные iPhone и смартфоны на Android.

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Разработанный Cellebrite инструмент работает во благо, позволяя правоохранительным органам и спецслужбам извлекать данные с заблокированных смартфонов для поиска улик. UFED оказывается очень полезным в тех случаях, когда производитель смартфонов придерживается международной политики гарантии защиты личной переписки, но полицейским необходимо срочно извлечь доказательства вины подозреваемого из мобильного устройства: фотографии, видео, чаты, электронные письма, посты в соцсетях и прочие улики.

Вот так выглядит инструмент UFED для взлома мобильных устройств Фото: TechSpot

Компания не желает держать в секрете свою разработку. Поэтому анонсировала новую версию своего инструмента UFED под названием UFED Premium, которая является "единственным решением для правоохранительных органов, позволяющим разблокировать и извлекать важные улики мобильного любого смартфона".

Полный комплект UFED Фото: TechSpot

Как утверждают разработчики, Cellebrite способен обойти защиту широкого спектра мобильных устройств. Список включает iPhone, работающие на любой версии от iOS 7 до 12.3, "высокопроизводительные" модели Samsung Galaxy до серии S9 включительно, а также популярные модели от таких компаний, как Motorola, Huawei, LG и Xiaomi. Но у инструмента есть серьезное упущение – UFED не способен взломать Galaxy S10, S10 Plus и S10e, которые обладают более продвинутой системой защиты и шифрования данных.

Приобрести UFED Premium в настоящее время могут только государственные структуры, правоохранительные органы или военная разведка.

Напомним, что ранее хакеры назвали самые опасные устройства в доме, которые взломать легче всего. Тем временем на iPhone возвращается пиратство.

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