Бесплатно всем: на Android и iOS появится новая игра про Марио

Mario Kart Tour будет бесплатной и появится уже совсем скоро – 25 сентября

Mario Kart Tour появится на мобильных платформах менее чем через месяц Фото: WCCFTech

Франшиза про знаменитого итальянского водопроводчика Super Mario пополнится еще одной игрой, которая выйдет не на игровых приставках, а на мобильных устройствах Android и Apple iOS. Nintendo объявила, что новая игра будет называться Mario Kart Tour и появится на мобильных платформах менее чем через месяц – 25 сентября и будет полностью бесплатной. Игра уже доступна в магазине Google Play для предварительной регистрации

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Mario Kart Tour представляет собой адаптированную под смартфоны знаменитую серию игр Mario Kart – гоночную аркаду в виде спин-оффа к серии Super Mario, которая уже насчитывает восемь частей. Мобильная версия будет основываться на последней части Mario Kart 8 Deluxe, вышедшей на Nintendo Switch в 2017 году, со всеми игровыми элементами. Однако мобильная версия получит упрощенную графику, адаптированный под сенсорные экраны геймплей и работать будет только в вертикальном режиме, на что намекает трейлер игры.

Nintendo заявляет, что события в Mario Kart Tour позволят игрокам совершать гонки по трассам, навеянным такими местами, как Нью-Йорк, Токио и Париж. Игроки смогут выбрать гонщиков из всей игровой серии Nintendo, транспортные средства и планеры, которые будут использоваться в гонках на различных трассах, включая как имеющиеся, так и новые, специально разработанные для мобильных платформ.

Mario Kart Tour будет бесплатным, что означает наличие беспощадных микротранзакций. Nintendo в прошлом выпустила бесплатный Super Mario Run, донат в котором достигал 99 долларов. Подобное вполне может случиться и с новой игрой, где за открытие новых персонажей, картов и мотоциклов, планеров и даже новых карт разработчики потребуют дополнительной платы.

Напомним, что ранее игру Super Mario "извратили" Баттл Роялем. А недавно был установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros.

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