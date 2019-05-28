Бестиарий чудовищ: что скрывает в себе ноутбук за 1,2 млн долларов

Информация внутри ноутбука нанесла ущерб всему миру на 95 миллиардов долларов

Продается самый опасный в мире ноутбук Фото: Mashable

На аукционах, как правило, с молотка уходят невероятные произведения искусства и прочие антикварные и коллекционные вещи. Но на днях на американском аукционе появился самый уникальный лот в истории. Художник по имени Го О Донг предлагает приобрести самый опасный ноутбук в мире. Особенность его в том, что информация, которая хранится на его жестком диске нанесла ущерб миру в размере 95 миллиардов долларов.

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Лот представляет собой 10,2-дюймовый нетбук Samsung NC10-14GB 2008 года выпуска, работающий на Windows XP. Чтобы поднять его ценность "до небес", художник скооперировался с компанией по кибербезопасности Deep Instinct, чтобы загрузить в него шесть самых опасных вирусов, которые когда-либо видел мир. Проект получил название The Persistence Chaos. В описании к аукциону указано, что это не просто ноутбук, а "каталог исторических угроз" и "настоящий бестиарий чудовищ", которые нас окружают.

Внешне ноутбук представляет собой обычный Samsung NC10-14GB 2008 года выпуска Фото: Mashable



Потенциальный покупатель получит следующие самые разрушительные вирусы:

ILOVEYOU — вирус из начала 2000-х годов, распространявшийся по электронной почте под видом писем с признаниями в любви. Он заразил более 500 тысяч компьютеров и парализовал работу десятков крупных компаний, которые потеряли из-за него 15 миллиардов долларов.

MyDoom — червь, который распространялся российскими спамерами с ошеломляющей скоростью. Он нанес ущерб в размере 38 миллиардов долларов.

SoBig — этот троянворовал файлы с компьютера и отправлял их посторонним от имени владельца зараженного компьютера. Размер причиненного им вреда оценивается в 37 миллиардов долларов.

WannaCry — печально известный шифровальщик-вымогатель, который заразил более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира, в том числе и в Украине. Из-за него было потеряно около 4 миллиардов долларов.

DarkTequila — вирус, нацеленный в основном на жителей Латинской Америки. Он воровал логины и пароли от банковских кабинетов и другую секретную информацию. Обладатели зараженных компьютеров потеряли из-за него несколько миллионов долларов.

BlackEnergy — вирус, который вызвал сбои компьютерных систем на украинских электростанциях и привел к стихийному отключению электроэнергии. Он распространялся через офисные файлы по электронной почте.

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Несмотря на высокую степень угроз внутри ноутбука, пользоваться им вполне безопасно, уверяет продавец, но лишь при условии отключения от интернета (LAN, Wi-Fi) и от USB-носителей. Все вирусы уже запущены на ноутбуке, поэтому рисковать не стоит.

Напомним, что ранее Android атаковал вирус, разряжающий батарею. Также эксперты предостерегали, что использование Windows 7 может привести к катастрофе.

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