Бестиарий чудовищ: что скрывает в себе ноутбук за 1,2 млн долларов
Информация внутри ноутбука нанесла ущерб всему миру на 95 миллиардов долларов
На аукционах, как правило, с молотка уходят невероятные произведения искусства и прочие антикварные и коллекционные вещи. Но на днях на американском аукционе появился самый уникальный лот в истории. Художник по имени Го О Донг предлагает приобрести самый опасный ноутбук в мире. Особенность его в том, что информация, которая хранится на его жестком диске нанесла ущерб миру в размере 95 миллиардов долларов.
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Лот представляет собой 10,2-дюймовый нетбук Samsung NC10-14GB 2008 года выпуска, работающий на Windows XP. Чтобы поднять его ценность "до небес", художник скооперировался с компанией по кибербезопасности Deep Instinct, чтобы загрузить в него шесть самых опасных вирусов, которые когда-либо видел мир. Проект получил название The Persistence Chaos. В описании к аукциону указано, что это не просто ноутбук, а "каталог исторических угроз" и "настоящий бестиарий чудовищ", которые нас окружают.
Потенциальный покупатель получит следующие самые разрушительные вирусы:
- ILOVEYOU — вирус из начала 2000-х годов, распространявшийся по электронной почте под видом писем с признаниями в любви. Он заразил более 500 тысяч компьютеров и парализовал работу десятков крупных компаний, которые потеряли из-за него 15 миллиардов долларов.
- MyDoom — червь, который распространялся российскими спамерами с ошеломляющей скоростью. Он нанес ущерб в размере 38 миллиардов долларов.
- SoBig — этот троянворовал файлы с компьютера и отправлял их посторонним от имени владельца зараженного компьютера. Размер причиненного им вреда оценивается в 37 миллиардов долларов.
- WannaCry — печально известный шифровальщик-вымогатель, который заразил более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира, в том числе и в Украине. Из-за него было потеряно около 4 миллиардов долларов.
- DarkTequila — вирус, нацеленный в основном на жителей Латинской Америки. Он воровал логины и пароли от банковских кабинетов и другую секретную информацию. Обладатели зараженных компьютеров потеряли из-за него несколько миллионов долларов.
- BlackEnergy — вирус, который вызвал сбои компьютерных систем на украинских электростанциях и привел к стихийному отключению электроэнергии. Он распространялся через офисные файлы по электронной почте.
Несмотря на высокую степень угроз внутри ноутбука, пользоваться им вполне безопасно, уверяет продавец, но лишь при условии отключения от интернета (LAN, Wi-Fi) и от USB-носителей. Все вирусы уже запущены на ноутбуке, поэтому рисковать не стоит.
Напомним, что ранее Android атаковал вирус, разряжающий батарею. Также эксперты предостерегали, что использование Windows 7 может привести к катастрофе.
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