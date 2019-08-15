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Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Китайская компания Meizu готовит мощнейший в мире смартфон

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Meizu 16s Pro установил рекорд среди Android-смартфонов еще до своего анонса
Meizu 16s Pro установил рекорд среди Android-смартфонов еще до своего анонса
Фото: GSMarena

После большой волны сокращений Meizu планирует выпустить еще один смартфон. Причем это будет не бюджетный аппарат, а флагман, который способен будет на равных посоперничать с Xiaomi и его топовыми смартфонами. Новинка получила название Meizu 16s Pro и будет анонсирована 28 августа на специальном мероприятии в Китае.

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На днях Meizu 16s Pro засветился в базе бенчмарка AnTuTu, где набрал рекордное количество баллов за всю историю среди Android-смартфонов – 464 411. Подробный анализ технических характеристик подтверждает, что смартфон работает на чипсете Snapdragon 855 Plus в сочетании с графическим процессором Adreno 640. На борту имеется 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а разрешение дисплея составляет 2232 × 1080 пикселей. Также согласно 3Dnews, что будущий смартфон будет поддерживать быструю 24-ваттную зарядку.

Результат скорости Meizu 16s Pro в AnTuTu
Результат скорости Meizu 16s Pro в AnTuTu
Фото: GSMarena

В начале прошлого месяца неанонсированный смартфон Meizu 16s Pro появлялся на онлайн-площадке Taobao. Представленное изображение наглядно демонстрировало дизайн Meizu 16s Pro, который внешне сильно напоминал своего предшественника. Фронтальная поверхность лишена каких-либо выемок, а сам дисплей обрамлен тонкими рамками. Фронтальная камера устройства размещена над дисплеем.

Утечка изображения Meizu-16s Pro до официального анонса
Утечка изображения Meizu-16s Pro до официального анонса
Фото: 3dnews

На изображении видно, что аппарат имеет тройную основную камеру с модулями, расположенными вертикально. Не исключено, что будущий смартфон будет иметь камеру, которая уже появлялась в предыдущей модели, где основным сенсором стал 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Судя по тому, что на задней поверхности дисплея нет сканера отпечатков пальцев, можно предположить, что он был интегрирован в область дисплея. Истинный вид устройства можно будет увидеть уже в конце лета.

Напомним, что ранее по мнению экспертов выяснилось, что Samsung Galaxy Note 10 оказался идеальным смартфоном. В свою очередь Apple придумала iPhone 11 "сумасшедшее" название.

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мобильная связь Android смартфоны Meizu
Источник: GSMarena
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