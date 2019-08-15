Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi
Китайская компания Meizu готовит мощнейший в мире смартфон
После большой волны сокращений Meizu планирует выпустить еще один смартфон. Причем это будет не бюджетный аппарат, а флагман, который способен будет на равных посоперничать с Xiaomi и его топовыми смартфонами. Новинка получила название Meizu 16s Pro и будет анонсирована 28 августа на специальном мероприятии в Китае.
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На днях Meizu 16s Pro засветился в базе бенчмарка AnTuTu, где набрал рекордное количество баллов за всю историю среди Android-смартфонов – 464 411. Подробный анализ технических характеристик подтверждает, что смартфон работает на чипсете Snapdragon 855 Plus в сочетании с графическим процессором Adreno 640. На борту имеется 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а разрешение дисплея составляет 2232 × 1080 пикселей. Также согласно 3Dnews, что будущий смартфон будет поддерживать быструю 24-ваттную зарядку.
В начале прошлого месяца неанонсированный смартфон Meizu 16s Pro появлялся на онлайн-площадке Taobao. Представленное изображение наглядно демонстрировало дизайн Meizu 16s Pro, который внешне сильно напоминал своего предшественника. Фронтальная поверхность лишена каких-либо выемок, а сам дисплей обрамлен тонкими рамками. Фронтальная камера устройства размещена над дисплеем.
На изображении видно, что аппарат имеет тройную основную камеру с модулями, расположенными вертикально. Не исключено, что будущий смартфон будет иметь камеру, которая уже появлялась в предыдущей модели, где основным сенсором стал 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Судя по тому, что на задней поверхности дисплея нет сканера отпечатков пальцев, можно предположить, что он был интегрирован в область дисплея. Истинный вид устройства можно будет увидеть уже в конце лета.
Напомним, что ранее по мнению экспертов выяснилось, что Samsung Galaxy Note 10 оказался идеальным смартфоном. В свою очередь Apple придумала iPhone 11 "сумасшедшее" название.
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