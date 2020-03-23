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Бьет рекорды: в Call of Duty Warzone насчитали 30 миллионов геймеров

Call of Duty: Warzone с режимом "королевская битва" обошел своего главного конкурента Apex Legends всего за 10 дней

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:31

С момента выхода Call of Duty: Warzone прошла всего неделя, но эта игра уже создала серьезную конкуренцию другим проектам в жанре "королевская битва": Fortnite и Apex Legends. Activision объявила, что в их новом режиме за первую неделю насчитали более 30 миллионов игроков. Успех проекта определили сразу три фактора – карантин в результате коронавируса, а также идеально выверенная формула геймплея и бесплатная модель распространения. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть трейлер игры).

Тем не менее, Activision серьезно опасалась, когда впервые объявила о своем взгляде на жанр Battle Royale с Call of Duty: Warzone. Дело в том, что рынок видеоигр и без того перенасыщен подобными играми. Успех Apex Legends, Fortnite и PUBG мог просто "похоронить" Warzone. Однако результат показал обратное – полный успех.

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Бесплатный шутер Call of Duty: Warzone в первый же день день привлек более 6 миллионов игроков. Однако в первые дни был доступен командный режим, как в Apex Legends. Но позже был добавлен одиночный режим. У Warzone также есть свои уникальные особенности, выделяющие ее на фоне конкурентов: превосходное ощущение стрельбы, громаднейшая игровая карта с пост-родными советскими постройками, перенос части локаций от оригинальной Call of Duty Modern Warfare, удобное управление, стабильный сетевой код, невысокие системные требования, возможность возродиться после виртуальной смерти и режим "ГУЛАГ".

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Сейчас среднесуточный рост пользователей снизился на 50% по сравнению с первым днем, но этого и следовало ожидать. В любом случае 30 миллионов – по-прежнему впечатляющее число. Такого же количества аудитории Apex Legends достигли за первые четыре недели.

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Следующий на очереди конкурент Warzone – Fortnite. По состоянию на март 2019 года, Epic сообщили, что у нее есть более 250 миллионов активных Fortnite игроков. Тем не менее, Warzone пока молода и, несмотря на некоторые недостатки, в нее весело играть. Похоже, она прочно займет свою нишу.

Напомним, что ранее мы делали обзор Doom Eternal, как главного претендента на игру 2020 года. Также недавно Rockstar готовилась к анонсу Grand Theft Auto 6.

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Источник: TechSpot
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