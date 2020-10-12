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NASA напечатают на 3D-принтере здания для жизни на Луне

Сегодня, 14:12

Дома на Луне создадут с использованием материалов, обнаруженных на ее поверхности

Архитектурная компания BIG и строительная компания ICON, занимающаяся 3D-печатью, объявили о своем партнерстве для проекта Olympus, который направлен на разработку зданий для Луны.

Об этом сообщили Urdesignmag.

Проект Olympus финансируется NASA и призван создать инфраструктуру для жизни на Луне, которую напечатают на 3D-принтере, с использованием материалов, обнаруженных на ее поверхности.

NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
Фото: urdesignmag.com

"Создание первого дома за пределами Земли будет самым амбициозным строительным проектом в истории человечества и поднимет науку, инженерию, технологии и архитектуру на буквально новые высоты", – сказал Джейсон Баллард, соучредитель и генеральный директор ICON.

NASA сообщили, что для постоянного присутствия человека на Луне должны быть построены прочные конструкции, которые обеспечат лучшую тепловую, радиационную и микрометеоритную защиту, чем могут обеспечить металлические или надувные среды обитания.

Эти здания, от посадочных площадок до домов, должны помочь превратить человечество в космическую цивилизацию.

NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
Фото: urdesignmag.com

ICON протестирует имитатор лунного грунта с использованием различных технологий обработки и печати. Испытания помогут спроектировать и создать прототип для системы, которая сможет печатать инфраструктуру на Луне.

ICON привлекла две отмеченные наградами архитектурные фирмы в качестве партнеров для этого смелого проекта: BIG, известную своей культовой международной архитектурой, и SEArch+, всемирно признанную компанию за свои инновационные, ориентированные на человека конструкции для исследования космоса.

NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
NASA и BIG напечатают здания для Луны на 3D-принтере
Фото: urdesignmag.com

"С ICON мы открываем новые горизонты – как в материальном, технологическом, так и в экологическом плане. Ответы на наши проблемы на Земле вполне можно найти на Луне", – сказал основатель и креативный директор BIG Бьярке Ингельс.

"Обеспечение безопасности космонавтов является первоочередной задачей нашей работы. 3D-печать с использованием местных материалов – это экологичное и универсальное решение для строительства за пределами Земли, которое окажется жизненно важным для нашего будущего в космическом пространстве", – заявили соучредители SEArch +.

Ранее стало известно, что SpaceX отложила отправку Crew Dragon с астронавтами из-за возникших проблем. Также ранее Tesla с манекеном приблизилась к Марсу — впервые максимально близко.

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