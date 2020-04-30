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Билл Гейтс предрекает возобновление пандемии коронавируса

Миллиардер и меценат Билл Гейтс призывает подождать со снятием карантина из-за высокого риска возобновления пандемии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:30

Билл Гейтс обеспокоен тем, что Соединенные Штаты уязвимы перед второй волной коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. По мнению мецената, если государства не проявят осторожность в отношении снятия ограничений и уменьшения социального дистанцирования, это может спровоцировать новые вспышки заражения.

В последние несколько недель в ряде штатов США начались дискуссии о смягчении карантина, возобновлении работы и разрешении большему количеству людей возвращаться к обычному образу жизни, в том числе снятие запрета на публичные собрания. Однако этот эффект может привести к возрождению числа случаев заражения вирусом, если не сделать это тщательно, как это было замечено в Сингапуре.

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"Я крайне обеспокоен. Постепенное и неоднородное снятие карантина в разных частях США и соблазн путешествий после домашнего заточения может снова повысить уровень заражения, против которого мы так боремся", – сказал Гейтс в интервью Vox's Ezra Klein Show.

Ученые всего мира разделяют озабоченность Гейтса, призывая осторожно подходить к снятию карантина с очень тщательным мониторингом и под строгим наблюдением, чтобы избежать второй волны коронавируса. Гейтс также утверждает, что тесты на вирус были проведены на недостаточном количестве людей, чтобы утверждать о спаде пика заболеваемости.

Билл Гейтс также объявил в интервью Financial Times, что его фонд теперь полностью сосредоточится на проблемах, связанных с коронавирусом. Фонд Билла и Мелинды Гейтс работает над улучшением здравоохранения, сокращением бедности и расширением образования по всему миру. В условиях пандемии эти цели могут быть наилучшим образом достигнуты путем сосредоточения внимания на исследовании опасной инфекции.

Напомним, что ранее был обнаружен 100-процентный способ победы над коронавирусом. В то же время "оружие" победы над коронавирусом разработали всего за 10 дней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Digital Trends
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