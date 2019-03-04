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Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Производители не могут продать скопившиеся на складах видеокарты из-за переполненного вторичного рынка

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Цена на видеокарты продолжит падать
Цена на видеокарты продолжит падать
Фото: Pixabay

Окончания криптовалютного бума и майнинга ударило по рынку видеокарт, который оказался переполнен б/у моделями, что в свою очередь привело к тому, что производители не могут реализовать новые видеоускорители, скопившиеся на складах. Об этом говорится в квартальном отчете аналитической компании Jon Peddie Research. По мнению аналитиков компании, падение продаж видеокарт продолжится в первой половине 2019 года.

За последние три года производители графических ускорителей AMD и NVIDIA очень хорошо заработали на криптовалютах, продавая манерам видеокарты – их разметали оптом. Эта ситуация серьезно ударила по геймерам, которые не могли себе позволить приобрести мощную игровую карту из-за ценовой спекуляции и дефицита – стоимость GPU взлетела в 2-3 раза как минимум и держалась на такой отметке до конца 2018 года.

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В IV квартале 2018 года рынок криптовалют обвалился, а за ним и рынок видеокарт – продажи графических ускорителей для настольных компьютеров упали на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2017 год. В этом виновна не только ситуация с криптовалютами, но и набравший сил вторичный рынок.

Даже если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, когда майнеры уже явно свернули свои закупки, то продажи дискретных десктопных GPU сократились на 10,8%. Это привело к тому, что суммарное количество всех отгруженных графических процессоров даже с учетом мобильных GPU упало у NVIDIA на 7,6%, и у AMD – на 6,8%, несмотря на предновогодний сезон "высоких продаж".

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Суммарные поставки GPU всех производителей сразу снизились всего лишь на 2,65 % по сравнению с третьим кварталом. Здесь положение спасает Intel, поставляющая интегрированные ускорители, которые тоже учитываются в этой статистике. Доля ускорителей этой компании по понятным причинам не подвержена существенным колебаниям.

Кроме того, сглаживает драматические тенденции и рынок мобильных GPU в целом, где поставки графических ускорителей, напротив, растут. Например, в четвертой четверти 2018 года поставки GPU для ноутбуков увеличились по сравнению с предшествующим кварталом на 8%.

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В конечном итоге AMD и NVIDIA продолжают терять свои позиции в качестве производителей графических процессоров. За четвертый квартал рыночная доля NVIDIA сократилась на 0,8%, а AMD потеряла 0,6%. Все эти 1,4 % отошли в пользу главного поставщика интегрированных решений, компании Intel.

Как украинцев обманывают криптовалютные магнаты:

Напомним, что ранее AMD обещала выпустит восемь новых устройств для майнинга биткоина. В то же время Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для майнинга.

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Источник: ixbt.com
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