Битва игровых приставок 2020: Microsoft наносит решающий удар

Microsoft ожидает анонса PlayStation 5, чтобы выставить цену на свой Xbox Series X по более привлекательной цене для покупателей

Игровые приставки в 2020 году перейдут в очередную эпоху. Новинки в лице Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5 откроют двери в девятое поколение игровых консолей. Но кто же выйдет победителем в этой битве? Пока выводы делать рано, но Microsoft уже опередила конкурента от Sony ранним анонсом своего Series X, а теперь готовится совершить решающий удар – ценой, которая может оказаться роковой для Sony.

Опыт консолей прошлого и нынешнего поколений показал, что в битве приставок решает не только технологическое совершенство, передовое оснащение, надежность и качество, но и цена, которая не должна быть ниже "психологической отметки". По словам аналитика Wedbush Securities Майкла Пачтера, Microsoft может позволить себе продавать свой Xbox Series X по цене гораздо ниже, чем PlayStation 5. Ценник от Microsoft может оказаться примерно на 100 долларов ниже, чем у Sony, об этом сообщает TechSpot.

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Однако пока Microsoft не спешит оглашать цену Xbox Series X, пока Sony ее не объявит первой. По слухам, PlayStation 5 будет анонсирована в начале июня 2020 года. Сразу после анонса фирма из Редмонда может сразу же выставить более приятный для покупателей ценник.

Еще в феврале стало известно, что у Sony возникли проблемы с определением цены на PS5 из-за ее очень дорогих компонентов, в особенности очень быстрого SSD накопителя. По некоторым оценкам, себестоимость консоли может достигать 550 долларов. Можно ожидать, что Sony выставит цену в 599 долларов, что является той самой "психологической отметкой" – это довольно много, учитывая печальный опыт с ценовой политикой PlayStation 3 (2006 год) и Xbox One (2013 год).

Однако по мнению аналитика, Sony оценит PlayStation 5 в 500 долларов и будет первое время продавать ее себе в убыток. Microsoft, следовательно, ответит Sony ценником в 400 долларов. Однако Xbox будет продаваться в гораздо больший убыток, нежели детище Sony.

Ни от одной компании не было никаких официальных сообщений о том, сколько могут стоить их соответствующие консоли. Да и сами презентации пока не впечатляют и получились очень скудными и сухими на "вау-эффекты". Microsoft признала, что недавняя онлайн-презентация игр от инди-студий была разочаровывающей для игроков, а скучный показ возможностей PS5 от Марка Церни огорчил даже активных поклонников игровых поклонников Sony.

Летний сезон, который славится ежегодными громкими игровыми анонсами, вероятно раскроет все возможности PlayStation 5 и Xbox Series X, а также будет оглашена их цена и ряд игр "первой волны".

Напомним, что ранее Sony озвучила дату начала продаж PlayStaton 5. Параллельно с игровыми приставками компьютеры и ноутбуки вступают в новую эпоху изображения 16К.

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