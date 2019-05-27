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Битва облаков: Microsoft создала "убийцу" Google

Microsoft рассказала о впечатляющих возможностях конкурента Google Stadia

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50
В качестве основы системы Project xCloud выступают серверы на базе Xbox One S
В качестве основы системы Project xCloud выступают серверы на базе Xbox One S
Фото: Business Insider

Microsoft последние несколько лет изо всех сил пыталась конкурировать с Sony в сфере эксклюзивных решений для игровых приставок. Несмотря на провальный Xbox One, у этой консоли оставалось огромное преимущество, которого нет на PlayStation 4 – обратная совместимость с прошлыми играми для Xbox 360 и Xbox Original.

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Однако Microsoft не стали почивать на лаврах и решили развить эту идею гораздо шире. Результатом ее трудов стал анонс технологии Project xCloud. Это облачный игровой сервис, который позволит играть в огромную библиотеку видеоигр из 3500 наименований, охватывающие три поколения – Xbox, Xbox 360 и Xbox One, – все они совместимы с Project xCloud. Эта технология является ответом на анонсированный Google игровой сервис Stadia, который даже не раскрыл количество игр, доступных для запуска (вероятно, их очень мало).

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Идея состоит в том, чтобы дать возможность пользователям играть в консольные игры везде, где только можно. Причем для запуска не нужна будет игровая приставка – достаточно обладать планшетом, смартфоном или компьютером с доступом к широкополосному интернет-подключению.

Серверы Project xCloud
Серверы Project xCloud
Фото: TechSpot

В Microsoft заявили, что добавили в список инструментов для разработчиков API, который позволяет определить, транслируется ли игра из облака или воспроизводится локально. Это может быть важно, если нужно обеспечить минимальную задержку в игре, например, в многопользовательской схватке, где ping играет решающую роль.

В качестве основы системы выступают серверы на базе Xbox One S, а также облачный сервис Azure с первоначальным акцентом на близость к ключевым центрам разработки игр в Северной Америке, Азии и Европе. Проект будет готов, ориентировочно, в 2020 году. Сейчас она проходит этап внутреннего тестирования, а до конца года может быть запущена бета-версия сервиса.

Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad научились запускать игры с компьютера. В свою очередь Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS.

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Источник: ixbt.com
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