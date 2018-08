Blackberry создала смартфон, который невозможно взломать

Производитель позиционирует модели Evolve как "самые защищенные Android-смартфоны"

Компания BlackBerry объединилась с индийским производителем Optiemus, чтобы произвести новую линейку смартфонов – BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X. Обе модели получили большие 6-дюймовые экраны с соотношением сторон 18:9 и по мощной батареи внутри. Линейка устройств Evolve уже поставляется с Android 8.1 Oreo.

Производитель позиционирует модели Evolve как "самые защищенные Android-смартфоны", в основе которых самые современные методы обеспечения безопасности BlackBerry Password Keeper и DTEK. Дополняют защиту датчики отпечатков пальцев, а также функция разблокировки лица. Эти функции помогут защитить устройства от хакеров и прочих взломщиков конфиденциальных данных.

BlackBerry Evolve получили достаточно скромные характеристики и не обладают привычной физической QWERTY-клавиатурой. По части характеристик известно, что смартфоны оснащены процессором Snapdragon 450, 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Камера у моделей двойная, оба получили разрешение по 12 МП с диафрагмой f/1.8. Питает начинку мощный аккумулятор, емкостью 4000 мАч, а заряжаются при помощи USB Type-C и совместимы с беспроводной зарядкой.

