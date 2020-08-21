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BlackBerry "воскрес из мертвых" с новым кнопочным смартфоном

Сегодня, 07:45

Бренд BlackBerry выкупила китайская OnwardMobility и выпустит новый 5G-смартфон с QWERTY-клавиатурой в 2021 году

Некогда знаменитый канадский бренд BlackBerry, пытаются "возродить из мертвых" уже второй раз. После сообщений о закрытии производства и ухода с рынка, на днях внезапно был анонсирован новый смартфон BlackBerry, который появится в первой половине 2021 года в классическом форм-факторе с физической кнопочной клавиатурой.

В феврале 2020 года представители бренда BlackBerry сообщили, что сворачивают производство и продажи Android-смартфонов. Этим занималась китайская компания TCL, которая купила права на бренд в 2016 году, но в этом году решила не продлевать контракт.

Смотрите также в сюжете о звонке, который изменил жизнь:

Весной BlackBerry выкупила компания OnwardMobility, которая вместе с дочерней компанией Foxconn Fin Mobile планирует выпускать новые смартфоны в США и Европе в первой половине 2021 года под знаменитым названием.

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Теперь OnwardMobility обладает всеми правами на разработку, проектирование и продажу телефонов BlackBerry, что похоже на сделку, заключенную BlackBerry с TCL. Неудивительно, что высокий уровень безопасности и конфиденциальности бренда BlackBerry подчеркивается в качестве основного аргумента в пользу продаж.

BlackBerry KeyTwo – последний выпущенный смартфон под крылом TCL
BlackBerry KeyTwo – последний выпущенный смартфон под крылом TCL
Фото: Unsplash

Несмотря на тон пресс-релиза, который предполагает ориентироваться на бизнес и правительственные организации, представители компании подтвердили изданию Digital Trends, что они также будет продавать будущие устройства широкой публике. Несмотря на невысокий спрос последних моделей BlackBerry KeyTwo и BlackBerry KeyTwo LE, они все еще востребованы аудиторией, которая желает получить необычный, технологичный и защищенный смартфон, непохожий на другие.

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Подробной информации об этом смартфоне пока нет. Известно лишь только то, что он получит поддержку 5G-сетей. По слухам, OnwardMobility все же продолжит идею оснащения смартфонов физическими QWERTY-клавиатурами, как делала TCL в моделях BlackBerry Key.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какими смартфонами пользуются президенты. В то же время TCL показала концепты растягивающихся смартфонов будущего.

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Источник: Digital Trends
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