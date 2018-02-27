Ближайшая к Солнцу звезда взорвалась

Спектральная мощность потока излучения во время вспышки возросла в тысячу раз

Астрономы зафиксировали необычайно мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде, Проксиме Центавра. Эта звезда относится к классу красных карликов – самому распространенному в галактике Млечный путь.

Как правило, такие светила окружены планетами. Нередко их орбиты лежат в зоне обитаемости, где условия близки к земным и возможно присутствие жидкой воды. Но на красных карликах часто происходят мощные вспышки, при которых их светимость возрастает в тысячи раз. Поэтому существование жизни на экзопланете Proxima b маловероятно.

Пиковая светимость звезды составила 2х10 14 эрг в секунду, что на порядок больше максимальной интенсивности вспышек на Солнце. Спектральный индекс Проксимы (зависимость между потоком излучения и его частотой) также сильно отличается от солнечного.

Спектральная мощность потока излучения во время вспышки возросла в тысячу раз. Точные причины аномально сильного выброса энергии пока неизвестны, однако ученые склонны связывать его с синхротронным эффектом: магнитное поле звезды разгоняет электроны до околосветовых скоростей, после чего частицы начинают излучать в радиодиапазоне.

В течение трех месяцев астрономы наблюдали за изменениями звезды при помощи радиотелескопа ALMA в чилийской пустыне Атамака. В разные периоды использовалось от 49 до 52 его антенн.

Напомним, ранее ученые заявили, что Земля замедлится и упадёт в центр Солнца,

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