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Блондинки способны точнее и быстрее решать поставленные задачи – ученые

Клеймо "глупышек" на девушек вешают люди, находясь в социуме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Блондинка. Фото: pixabay
Блондинка. Фото: pixabay

Ученые доказали, что умственные способности белокурых женщин сильно занижены. Стереотипы гласят, что женины с другим цветом волос более умные, но ученые доказали, что блондинок "тупыми" делает социум.

Специалисты нашли объяснение и подтвердили, что гипотеза о неразумности белокурых женщин – выдумка человечества. Последние проведенные эксперименты и наблюдения подтвердили, что светловолосые представительницы слабого пола способны быстрее и точнее решать поставленные задачи.

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Клеймо "глупышек" на девушек вешают люди, находясь в социуме. После давления среди коллег, сверстников, друзей обладательница светлых волос сама начинает вести себя, как ее представляют.

К слову, исследовательница из Австралии опубликовала данные, в которых выражает предположение, что древних людей наделили интеллектом инопланетяне. Это удалось сделать через изменение ДНК человека. Полный текст гипотез описан в книге "Гибридные люди" Даниэллы Фентон.

О том, почему ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии, смотрите на видео ниже:

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Источник: vistanews.ru

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