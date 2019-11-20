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BMW i4 способен конкурировать с Tesla Model 3: фото

Электромобиль BMW i4 использует трансмиссию пятого поколения, чтобы развивать мощность 523 л.с. проезжать 600 километров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:42
BMW i4 представляет собой электрический 4-дверный седан
BMW i4 представляет собой электрический 4-дверный седан
Фото: SlashGear

Рынок электромобилей ежедневно набирает обороты, и BMW i4 – лишь один из трех электрокаров, которые баварский автопроизводитель планирует представить в ближайшем будущем. Новинка работает на базе платформы BMW пятого поколения EV и сейчас проходит зимние испытания. В серийное производство модель поступит в 2021 году.

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Автомобиль представляет собой электрический 4-дверный седан. К сожалению, рассмотреть его подробно не представляется возможным, так как BMW скрыла испытательный прототип в специальный защитный камуфляж.

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BMW i4 оснащен трансмиссией eDrive пятого поколения, которая помогает электромобилю как развивать впечатляющую мощность, так и дальность автономного хода. Технология BMW eDrive включает в себя новый электродвигатель, силовую установку, зарядное устройство и более компактную высоковольтную аккумуляторную батарею по сравнению с предыдущими поколениями благодаря конструкции с плоскими ячейками.

BMW i4
BMW i4
Фото: SlashGear

Электродвигатель позволяет "баварцу" развивать мощность 523 л.с. (390 кВт), а аккумулятор емкостью кВт*ч и весом почти в 550 кг способен обеспечить дальность поездки до 600 км на одном заряде. На разгон с 0 до 100 км/ч электрическому седану потребуется всего 4 секунды. Максимальная скорость превысит 200 км/ч.

Технологии электромобилей BMW
Технологии электромобилей BMW
Фото: TechSpot

Более того аккумулятор заряжается очень быстро – шести минут подзарядки будет достаточно для накопления такого количества энергии, которого хватит на 100 км пути, а за 35 минут батарею можно будет подзарядить на 80%.

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Модульная платформа также будет использоваться для будущих гибридных моделей BMW и впервые будет представлена ​​на iX3 в следующем году, а затем на внедорожнике iNext и i4. "К 2023 году BMW Group будет включать 25 моделей с электроприводом", – сообщила компания в пресс-релизе.

BMW i4, iNext и iX3
BMW i4, iNext и iX3
Фото: TechSpot

Так что у Tesla Model 3 вскоре появится достойный европейский конкурент, на бумаге ни в чем не уступающий детищу Илона Маска. Как дело будет обстоять на практике, увидим в 2021 году.

Напомним, что ранее Tesla проехала полмиллиона километров – с какими поломками столкнулся владелец. Также ранее BMW снял рекламу в Киеве с невероятными пейзажами Подола.

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Источники: SlashGear , TechSpot
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