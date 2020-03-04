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BMW сменила логотип впервые за 23 года

Логотип BMW избавился от черного цвета и стал плоским

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:32

За последние несколько лет в тенденции мирового дизайна произошли серьезные изменения. На смену выпуклому псевдо 3D пришла плоская и приятная 2D-графика Flat Design, как противоположность реализму. Причем изменения сперва коснулись компьютеров и смартфонов, а теперь подобная мода перешла в другие сферы. Первопроходцами были Apple, Google и Microsoft, а теперь автопроизводители начали принимать концепцию плоского дизайна. В сентябре прошлого года Volkswagen выпустил новый, более плоский логотип, а сегодня пришла очередь BMW.

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По задумке "плоский дизайн" должен подчеркивать эффект "очаровательной простоты" и утонченности. Так как под такую категорию подпадают электромобили, то BMW решила использовать новый логотип в недавно представленном электрокаре Concept i4. Знаменитое кольцо теперь стало прозрачным и плоским, избегая трехмерного внешнего вида старого логотипа, световых эффектов и теней. Однако плоский стиль не означает что BMW наклеит простой стикер – это по-прежнему полноценный значок.

Новый логотип BMW
Новый логотип BMW
Фото: Facebook

Дженс Тимер, старший вице-президент по обслуживанию клиентов и бренду BMW, заявил, что компания отказалась от черного цвета в логотипе, поэтому новый значок "излучает больше открытости и ясности" благодаря своему прозрачному дизайну. Новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий.

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Автопроизводитель уже обновил свой логотип на Facebook. Будет интересно посмотреть, будут ли другие автопроизводители следовать примеру BMW и VW, поскольку конкуренты тоже не стоят на месте, а продолжают расширять свое присутствие в Интернете. Даже Kia недавно представила новый значок – и он тоже плоский.

BMW сменила логотип в Facebook тоже
BMW сменила логотип в Facebook тоже
Фото: Facebook

Эволюция логотипов BMW
Эволюция логотипов BMW
Фото: Motor1

Напомним, что ранее Android пообещал управление автомобилями BMW c 2020 года. Также баварский концерн объявил, что BMW переходит на массовый выпуск электромобилей.

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Источник: Motor1
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