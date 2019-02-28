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Boeing создала истребитель для войн будущего: фото

Американская корпорация показала, как будет выглядеть война в небе будущего с использованием беспилотников

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:26
Boeing Airpower Teaming System взлетит в 2020 году
Boeing Airpower Teaming System взлетит в 2020 году
Фото: TechSpot

Крупнейший производитель авиационной, космической и военной техники Boeing представил новейший самолет – Boeing Airpower Teaming System. Прототип боевого истребителя будущего представляет собой сверхзвуковой беспилотник, разработанный специально для поддержки истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet во время боевых заданий, защищая его от возможного удара.

Boeing Airpower Teaming System будет сопровождать и прикрывать истребители F/A-18E/F Super Hornet
Boeing Airpower Teaming System будет сопровождать и прикрывать истребители F/A-18E/F Super Hornet
Фото: TechSpot

Проект истребителя будущего был разработан Boeing Australia, и является крупнейшей инвестицией компании в новую программу беспилотных летательных аппаратов за пределами США. Длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,5 метров, а при полных баках истребитель способен преодолеть 3700 километров. Авиакомпания заявила, что их детище может быть оснащено бортовыми датчиками для наблюдательных и разведывательных миссий, а также для радиоэлектронной борьбы.

Кристин Робертсон, вице-президент и генеральный директор Boeing, заявила, что многие авиакомпании в будущем будут производить подобные автономные истребители поддержки, поскольку они "усиливают боевую мощь и обеспечивают надежное прикрытие боевой авиации".

Проект истребителя будущего был разработан Boeing Australia
Проект истребителя будущего был разработан Boeing Australia
Фото: TechSpot

Беспилотные летательные аппараты обладают рядом преимуществ по сравнению с пилотируемыми истребителями. К примеру, живые пилоты могут подвергаться воздействию лишь ограниченной силы перегрузок (не более 30 g), летать в течение небольшого количества часов и склонны к ошибкам из-за усталости. Автономная авиация не ограничена такими человеческими факторами.

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Первый испытательный полет Boeing Airpower Teaming System запланирован на 2020 год. Перспективная разработка наверняка заинтересует военных США, учитывая, что сами они активно ведут работы в этом направлении.

В Украине появится авиаполиция:

Напомним, что ранее Франция заявила о разработке истребителя будущего. Также мы показывали, как на видео попало воздушное сражение двух сильнейших истребителей мира.

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Источник: TechSpot
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