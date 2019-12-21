Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Boeing Starliner вышел на неправильную орбиту: будущее под угрозой

Новейший космический корабль Boeing Starliner находится на неправильной орбите

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Успешный запуск Boeing Starliner неожиданно превратился в провал
Успешный запуск Boeing Starliner неожиданно превратился в провал
Фото: Boeing

Первый полет нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу этой ночью. Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. Эта неудача ставит под сомнение будущее программы Starliner, сообщает The Verge.

Читайте также:
Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине разрабатывают орбитальный космический аппарат будущего:

На данный момент многомиллионный Starliner бесполезно вращается вокруг Земли. Аппарат вышел на некорректную орбиту, которая не позволит ему состыковаться с Международной космической станцией – запланированным пунктом назначения космического корабля.

Boeing Starliner с ракетой-носителем Atlas V
Boeing Starliner с ракетой-носителем Atlas V
Фото: NASA

Проблемы начались примерно через 30 минут после запуска Starliner. Капсула вышла на апогей ракеты-носителя Atlas V, созданной Объединенным стартовым альянсом, в 6:36 по восточному времени с мыса Канаверал, Флорида. Сперва казалось, что ракета работала безукоризненно, и Atlas V успешно вывел Starliner на нужную высоту. Однако сам Starliner не отработал маневр, как планировалось после отстыковки от ракеты. Дело в том, что после отделения по странному стечению обстоятельств не сработали маршевые двигатели, которые бы добавили капсуле скорость и вывели на нужную орбиту.

Читайте также:
На орбите Земли обнаружили летающий "телевизор" (ВИДЕО)

Ситуация осложнилась проблемами со связью. Как только в центре полетов поняли, что у Starliner двигатели работают некорректно, команда инженеров попыталась отправить экстренную команду на старт. Но этого не случилось – Starliner в этот момент находился в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые бы передали команды космическому кораблю. Из-за сильного разрыва во времени аппарат не получил уведомление с Земли вовремя и это сбило его орбиту. К тому времени, когда инженеры восстановили связь, было уже слишком поздно, и Starliner вышел на некорректную орбиту. Но так случилось, что эта орбита должна облегчить возвращение космолета на Землю в воскресенье.

Boeing Starliner
Boeing Starliner
Фото: NASA

Источником проблемы, как выяснилось, оказался сбой во внутренних часах Starliner, который заставил аппарат регистрировать время, отличное от фактического. Это вызвало сбой в работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту. Теперь шансов, что Starliner встретится и состыкуется с Международной космической станцией, больше нет.

Читайте также:
NASA объявили о стрельбе лазерами в космосе

NASA и Boeing работают сообща, чтобы найти решение проблемы. Поскольку Starliner не в состоянии состыковаться с МКС, аппарат попробуют вернуть на Землю, чтобы отработать посадку. Вероятно, что Starliner вернется на Землю и приземлится на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико в течение следующих двух дней. Но это еще не окончательное решение.

Сегодняшний неудачный запуск – это серьезный удар как для NASA, так и для Boeing, который годами работал над этим полетом. Boeing CST-100 Starliner является важной частью программы NASA Commercial Crew, инициативы по разработке частных американских транспортных средств для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и с нее.

Читайте также:
"Тесла" Илона Маска облетела Солнце

Boeing планировал продемонстрировать способность Starliner путешествовать в космос и стыковаться с МКС. Если бы все прошло по плану, миссия могла бы проложить путь астронавтам NASA к регулярным полетам на Starliner уже в 2020 году. Теперь этот график теперь под большим вопросом.

Напомним, что ранее ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной. В свою очередь "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство, а увиденное им ошеломляет.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Украине испытали «Вильху-М»: появилось видео пусков ракет на 100 км Ученые впервые изучили поверхность нейтронной звезды Челябинский метеорит неожиданно открылся: видео феномена Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса
NASA космос ракета полеты МКС Boeing орбита международная космическая станция космический аппарат
Источники: NASA , The Verge
Реклама

Новости партнеров

Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Новости партнеров

Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти