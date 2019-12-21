Boeing Starliner вышел на неправильную орбиту: будущее под угрозой

Новейший космический корабль Boeing Starliner находится на неправильной орбите

Успешный запуск Boeing Starliner неожиданно превратился в провал Фото: Boeing

Первый полет нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу этой ночью. Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. Эта неудача ставит под сомнение будущее программы Starliner, сообщает The Verge.

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На данный момент многомиллионный Starliner бесполезно вращается вокруг Земли. Аппарат вышел на некорректную орбиту, которая не позволит ему состыковаться с Международной космической станцией – запланированным пунктом назначения космического корабля.

Boeing Starliner с ракетой-носителем Atlas V Фото: NASA

Проблемы начались примерно через 30 минут после запуска Starliner. Капсула вышла на апогей ракеты-носителя Atlas V, созданной Объединенным стартовым альянсом, в 6:36 по восточному времени с мыса Канаверал, Флорида. Сперва казалось, что ракета работала безукоризненно, и Atlas V успешно вывел Starliner на нужную высоту. Однако сам Starliner не отработал маневр, как планировалось после отстыковки от ракеты. Дело в том, что после отделения по странному стечению обстоятельств не сработали маршевые двигатели, которые бы добавили капсуле скорость и вывели на нужную орбиту.

Ситуация осложнилась проблемами со связью. Как только в центре полетов поняли, что у Starliner двигатели работают некорректно, команда инженеров попыталась отправить экстренную команду на старт. Но этого не случилось – Starliner в этот момент находился в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые бы передали команды космическому кораблю. Из-за сильного разрыва во времени аппарат не получил уведомление с Земли вовремя и это сбило его орбиту. К тому времени, когда инженеры восстановили связь, было уже слишком поздно, и Starliner вышел на некорректную орбиту. Но так случилось, что эта орбита должна облегчить возвращение космолета на Землю в воскресенье.

Boeing Starliner Фото: NASA

Источником проблемы, как выяснилось, оказался сбой во внутренних часах Starliner, который заставил аппарат регистрировать время, отличное от фактического. Это вызвало сбой в работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту. Теперь шансов, что Starliner встретится и состыкуется с Международной космической станцией, больше нет.

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NASA и Boeing работают сообща, чтобы найти решение проблемы. Поскольку Starliner не в состоянии состыковаться с МКС, аппарат попробуют вернуть на Землю, чтобы отработать посадку. Вероятно, что Starliner вернется на Землю и приземлится на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико в течение следующих двух дней. Но это еще не окончательное решение.

Сегодняшний неудачный запуск – это серьезный удар как для NASA, так и для Boeing, который годами работал над этим полетом. Boeing CST-100 Starliner является важной частью программы NASA Commercial Crew, инициативы по разработке частных американских транспортных средств для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и с нее.

Boeing планировал продемонстрировать способность Starliner путешествовать в космос и стыковаться с МКС. Если бы все прошло по плану, миссия могла бы проложить путь астронавтам NASA к регулярным полетам на Starliner уже в 2020 году. Теперь этот график теперь под большим вопросом.

Напомним, что ранее ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной. В свою очередь "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство, а увиденное им ошеломляет.

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