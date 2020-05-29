Boeing возобновил производство опасного самолета 737 Max

Boeing заявил, что производство 737 Max было возобновлено после исправления технических проблем с управлением

После четырехмесячного перерыва Boeing возобновил производство своего проблемного самолета 737 Max. Эта модель самолета печально известна своими ошибками, приведшие к двум авиакатастрофам, в результате которых погибло 346 человек. После этих инцидентов эксплуатацию авиалайнеров запретили по всему миру в 2019 году.

Компания Boeing заявила, что технические проблемы были исправлены и производство 737 Max было возобновлено. Боинг уверяет, что устранил ошибку с системой управления полетом, которая вызвала сбои. Также авиапроизводитель отметил, что в новом авиалайнере было реализовано "более десятка улучшений, направленных на повышение безопасности".

Вскоре Boeing 737 Max может подняться в небо Фото: Unsplash

Производство 737 Max на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, было приостановлено в январе 2020 года. Во время производственного простоя Федеральное авиационное управление (FAA) инспектировало изменения конструкции 737 Max в соответствии с рекомендациями Национального совета по безопасности на транспорте.

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Еще одна из причин, по которой Boeing прекратил производство в начале года, заключалась в том, что у авиапроизводителя не хватало места для хранения уже построенных 400 самолетов 737 Max, однако их нельзя было доставить клиентам до выявления и исправления проблем.

В то же время у Boeing сейчас незавидная репутация. Сперва проблемы с авиакатастрофами 737 Max, затем провалился испытательный полет космического аппарата Starliner, который вышел на неправильную орбиту. Затем произошло резкое сокращение коммерческих пассажирских рейсов из-за пандемии коронавируса, что создало серьезные трудности для Boeing и других авиапроизводителей, поскольку авиаперевозчики по всему миру отменяют заказы новых самолетов. На сегодняшний день Boeing потерял 100 заказов из-за коронавируса. Тяжелая ситуация вынудила авиакосмического гиганта сократить свою рабочую силу на 10%.

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Остается открытым вопрос возобновления полетов Boeing 737 Max. В прошлом году Boeing заявил, что авиалайнеры поднимутся в небо в середине лета 2020 года, но из-за пандемии и запрета FAA на полеты может отодвинуть график на неопределенный срок.

Напомним, что ранее Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет. В то же время у Boeing нашли очередную проблему у опасных самолетов 737 Max.

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