Более 30% всех сайтов в мире теперь работают на WordPress

В ходе анализа поддомены сайта учитываются как один сайт, а переадресованные домены исключаются

В 2018 году почти треть всех сайтов в мире работают под управлением WordPress. Это выяснили специалисты лаборатории W3Techs.

По их данным, доля этой системы выросла на 5% за два с половиной года, передает Новое время.

Ближайший конкурент этой платформы — Joomla, на которой работает чуть более 3% веб-сайтов. При этом следует отметить, что 50,2% сайтов не используют ни одной из отслеживаемых компанией систем управления контентом.

Сервис W3Techs австрийской консалтинговой фирмы Q-Success анализирует 10 миллионов сайтов из рейтинга Amazon Alexa. Этот рейтинг обновляется ежедневно и его показатели свидетельствуют, что WordPress составляет 60% рынка CMS. Для Joomla этот показатель составляет около 6%.

Отмечается, что в ходе анализа поддомены сайта учитываются как один сайт, а переадресованные домены исключаются.

"Это хорошая новость для сообщества разработчиков, которые создают плагины и темы для CMS с открытым исходным кодом, а также для веб-хостов, которые предлагают пакеты WordPress, и дизайнеров, которые предлагают клиентам сайты и магазины на базе WordPress", – говорится в исследовании.

Отмечается, что WordPress — это система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом, которая написана на PHP. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная система "тем" и "плагинов" позволяет конструировать проекты различной сложности.

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